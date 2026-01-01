Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Алексей Золотницкий
Aleksey Zolotnitskiy
Киноафиша
Персоны
Алексей Золотницкий
Алексей Золотницкий
Aleksey Zolotnitskiy
Дата рождения
16 июля 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Десять негритят
(1987)
7.5
Сказка о царе Салтане
(1984)
6.4
День командира дивизии
(1983)
Фильмография Алексей Золотницкий
Жанр
Все
Анимация
Военный
Детектив
Драма
Комедия
Короткометражный
Мелодрама
Приключения
Триллер
Фэнтези
Год
Все
1992
1990
1987
1984
1983
1981
1978
1975
1953
Все
10
Фильмы
10
Актер
9
Режиссер
1
5.3
Большой капкан или соло для кошки при полной луне
Big Trap or Solo for a Cat Under the Full Moon
мелодрама, драма
1992, Россия
5.3
Шереметьево 2
Sheremetyevo 2
драма
1990, СССР
7.8
Десять негритят
Desyat negrityat
триллер, детектив, драма
1987, СССР
5.7
Я сделал всё, что мог
Ya sdelal vsyo, chto mog
драма, военный
1987, СССР
7.5
Сказка о царе Салтане
The Tale of Tsar Saltan
анимация, фэнтези
1984, СССР
День командира дивизии
Den komandira divizii
драма, военный
1983, СССР
6.4
Ожидание полковника Шалыгина
Ozhidanie polkovnika Shalygina
военный
1981, СССР
5.8
Мятежный «Орионъ»
Myatezhnyy «Orion»
приключения
1978, СССР
6.1
В ожидании чуда
Waiting for a miracle
драма
1975, СССР
Налим
короткометражный, комедия
1953, СССР
Новости личной жизни Алексей Золотницкий
