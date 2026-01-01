Бижу — красивая певица кабаре в Южных Морях, где базируется Военно-морской флот США. Девушка вынуждена кочевать из одного салона в другой с острова на остров, доставляя немало хлопот местным «красоткам», привлекая к себе внимание всех мужчин и разбивая их сердца.
Но однажды она влюбляется в морского офицера Дэна Брента. Их роман прекрасен и Дэн предлагает Бижу руку и сердце. Руководящие чины, зная дискредитирующее прошлое Бижу, пробуют отговорить Дэна от брака, дабы спасти его многообещающую карьеру…
Seven Sinners, Das Haus der sieben Sünden, Siete pecadores, 7 Günahkârlar, A Pecadora, Bijou, Bizsu, Café 'De Syv Synder', Café of the Seven Sinners, De isla en isla, De zeven zondaren, Het huis der zeven zonden, La Maison des 7 péchés, La maison des sept péchés, La taverna dei 7 peccati, Oi epta amartoloi, Sapte pacate, Șapte păcate, Sedam gresnika, Seitsemän syntistä, Sete Pecadores, Siedmiu grzeszników, Sju syndare, Syv syndere, Семь грешников, 妖花, Cafe of the Seven Sinners
Рейтинг фильма
6.6
Оцените10 голосов
6.5IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
District OfficerС тех пор, как вы пришли в это кафе, поступило полдюжины жалоб.
BijouПолдюжины! Почему не пятьдесят? Я удивлена.
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