Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Безумная старуха» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Семь грешников
6.6
Киноафиша Фильмы Семь грешников
6.6

Семь грешников

, 1940
Seven Sinners
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Семь грешников
6.6

О фильме

Бижу — красивая певица кабаре в Южных Морях, где базируется Военно-морской флот США. Девушка вынуждена кочевать из одного салона в другой с острова на остров, доставляя немало хлопот местным «красоткам», привлекая к себе внимание всех мужчин и разбивая их сердца. Но однажды она влюбляется в морского офицера Дэна Брента. Их роман прекрасен и Дэн предлагает Бижу руку и сердце. Руководящие чины, зная дискредитирующее прошлое Бижу, пробуют отговорить Дэна от брака, дабы спасти его многообещающую карьеру…

В ролях

Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Bijou
Джон Уэйн
Джон Уэйн
Dan
Альберт Деккер
Dr. Martin
Бродерик Кроуфорд
Little Ned
Анна Ли
Анна Ли
Dorothy
Миша Ауэр
Sasha
Билли Гилберт
Tony
Ричард Карле
District Officer
Сэмьюэл С. Хайндс
Governor
Оскар Хомолка
Antro
Режиссер Тэй Гарнетт
Сценарист Ласло Ваднай, Джон Миэн, Хэрри Тадженд, Ладишлаш Фодор
Композитор Ханс Й. Зальтер, Фрэнк Скиннер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1940
Премьера в мире 25 октября 1940
Дата выхода
24 сентября 1945 Румыния
25 октября 1940 США
26 марта 1947 Франция
Бюджет $760 000
Производство Universal Pictures
Другие названия
Seven Sinners, Das Haus der sieben Sünden, Siete pecadores, 7 Günahkârlar, A Pecadora, Bijou, Bizsu, Café 'De Syv Synder', Café of the Seven Sinners, De isla en isla, De zeven zondaren, Het huis der zeven zonden, La Maison des 7 péchés, La maison des sept péchés, La taverna dei 7 peccati, Oi epta amartoloi, Sapte pacate, Șapte păcate, Sedam gresnika, Seitsemän syntistä, Sete Pecadores, Siedmiu grzeszników, Sju syndare, Syv syndere, Семь грешников, 妖花, Cafe of the Seven Sinners

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Семь грешников

Странный груз
Странный груз мелодрама
1940, США
6.0
Долина решимости
Долина решимости драма
1945, США
7.0
Огненный шар
Огненный шар драма
1950, США
5.0
Не как чужой
Не как чужой мелодрама, драма
1955, США
6.0
Белокурая Венера
Белокурая Венера мелодрама, драма
1932, США
7.0
Марокко
Марокко драма, мелодрама
1930, США
7.0
Рио Браво
Рио Браво мелодрама, драма, вестерн
1959, США
7.0
Шанхайский экспресс
Шанхайский экспресс мелодрама, приключения, драма
1932, США
7.0
Хатари!
Хатари! драма, мелодрама, боевик, приключения
1962, США
7.0
Дилижанс
Дилижанс мелодрама, боевик, драма, вестерн
1939, США
6.0
Призрак и миссис Мьюр
Призрак и миссис Мьюр мелодрама, детектив, драма, фэнтези, триллер
1947, США
7.0
Почтальон всегда звонит дважды
Почтальон всегда звонит дважды криминал, нуар, триллер, драма
1946, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Хлеба и зрелищ! Держите — тест на знание советских фильмов о цирке (только единицы набирают 6/6)
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше