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The Postman Always Rings Twice

Почтальон всегда звонит дважды, 1946

1946 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Фрэнк, путешествующий по Калифорнии в поисках работы, заходит перекусить в придорожную забегаловку. Её владелец Ник предлагает обработать у него, но Фрэнку не очень-то нравится место, пока на сцену не выходит жена Ника.

Появление платиновой блондинки Коры в дверном проеме в обтягивающих белых шортах нокаутировало бы любого. Одно из лучших появлений героини в истории кино: мгновенное влечение выплескивается на экран, с самого начала Фрэнк понимает: эта женщина — для него одного.

Он остается работать за небольшие деньги и бесплатную комнату, в которой вскоре появляется ОНА! Кора признается Фрэнку, что не любит пожилого мужа и готова бежать с ним отсюда, но они бедны, начинать жизнь с нуля красавица не хочет, а деньги можно получить, только если Ник умрет…

Всё идет как по маслу, но от посланника Смерти уйти нельзя — старый Почтальон всегда найдёт Вас и позвонит в Вашу дверь…   

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1946
Премьера онлайн 25 июня 1946
Премьера в мире 2 мая 1946
Режиссер
Тэй Гарнетт
В ролях
Лана Тернер
Хьюм Кронин
Джон Гарфилд
Сесил Келлауэй
Леон Эймс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Почтальон всегда звонит дважды 2 постера
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