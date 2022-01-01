Почтальон всегда звонит дважды, 1946

Фрэнк, путешествующий по Калифорнии в поисках работы, заходит перекусить в придорожную забегаловку. Её владелец Ник предлагает обработать у него, но Фрэнку не очень-то нравится место, пока на сцену не выходит жена Ника.



Появление платиновой блондинки Коры в дверном проеме в обтягивающих белых шортах нокаутировало бы любого. Одно из лучших появлений героини в истории кино: мгновенное влечение выплескивается на экран, с самого начала Фрэнк понимает: эта женщина — для него одного.



Он остается работать за небольшие деньги и бесплатную комнату, в которой вскоре появляется ОНА! Кора признается Фрэнку, что не любит пожилого мужа и готова бежать с ним отсюда, но они бедны, начинать жизнь с нуля красавица не хочет, а деньги можно получить, только если Ник умрет…



Всё идет как по маслу, но от посланника Смерти уйти нельзя — старый Почтальон всегда найдёт Вас и позвонит в Вашу дверь…