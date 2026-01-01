Драма по роману Марсии Девенпорт. Питтсбург, 1873 год. Мэри Рафферти, девушка из бедной рабочей семьи, устраивается в качестве прислуги в дом Уильяма Скотта — владельца сталелитейного завода. Между Мэри и сыном мистера Скотта Полом возникает сильное чувство.
СтранаСША
Продолжительность1 час 59 минут
Год выпуска1945
Премьера в мире3 мая 1945
Дата выхода
1 января 1948
Австрия
12
1 июня 1945
США
Бюджет$2 160 000
ПроизводствоLoew's
Другие названия
The Valley of Decision, El valle de la abnegación, La Vallée du jugement, Das Tal der Entscheidung, Die Entscheidung, Dolina decyzji, Domens dal, Dommens dal, El valle del destino, Historia Mary Rafferty, I koilada ton apofaseon, La valle del destino, O Vale da Decisão, O Vale do Destino, Skæbnens dal, Tuomion laakso, Η κοιλάδα των αποφάσεων, Долина решимости, Долината на Страшния съд, 愛の決断