Постер фильма Долина решимости
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Долина решимости

Долина решимости

The Valley of Decision 18+
О фильме

О фильме

Драма по роману Марсии Девенпорт. Питтсбург, 1873 год. Мэри Рафферти, девушка из бедной рабочей семьи, устраивается в качестве прислуги в дом Уильяма Скотта — владельца сталелитейного завода. Между Мэри и сыном мистера Скотта Полом возникает сильное чувство.
Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1945
Премьера в мире 3 мая 1945
Дата выхода
1 января 1948 Австрия 12
1 июня 1945 США
Бюджет $2 160 000
Производство Loew's
Другие названия
The Valley of Decision, El valle de la abnegación, La Vallée du jugement, Das Tal der Entscheidung, Die Entscheidung, Dolina decyzji, Domens dal, Dommens dal, El valle del destino, Historia Mary Rafferty, I koilada ton apofaseon, La valle del destino, O Vale da Decisão, O Vale do Destino, Skæbnens dal, Tuomion laakso, Η κοιλάδα των αποφάσεων, Долина решимости, Долината на Страшния съд, 愛の決断
Режиссер
Тэй Гарнетт
В ролях
Грир Гарсон
Грегори Пек
Грегори Пек
Дональд Крисп
Лайонел Бэрримор
Престон Фостер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Paul Scott [Мэри расстроена упрямством отца и начинает плакать. Пол ведёт её к утёсу с видом на стальные заводы Питтсбурга] Отсюда видно весь Питтсбург, а он тебя не видит. Сядь и выплачь всё.
