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Память осени - трейлер
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Память осени. Трейлер

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Дата публикации: 16 февраля 2016
Память осени – С госдачи после смерти главы семейства, якобы в связи с окончанием полномочий, выезжает его семья. Последние часы перед отъездом — сборы, хлопоты, растерянность… И вот в этой форс-мажорной ситуации, ситуации стресса, через призму отношения к факту выезда, самому факту существования дома проявляются отношения в самой семье и оказывается, что родные люди не знают друг друга, что у них абсолютно разные ценности в жизни, что выселяют их с дачи ближайшие друзья, и что самыми преданными оказываются те, которых мы обычно не замечаем….
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