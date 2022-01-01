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Бар Пали
Бар Пали
Bar Paly
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Бар Пали
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Дата рождения
29 апреля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Бар Пали
Родилась 29 апреля 1985 года. Нижний Тагил, СССР (Россия).
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Фильмография Бар Пали
Импульс
триллер
2015, США
4.0
Рука на миллион
драма, спорт
2014, США
7.0
Руины
триллер, ужасы
2008, США
7.0
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