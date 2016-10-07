«Импульс»: Рецензия Киноафиши

«Эти выходные вы никогда не забудете»

На экраны выходит триллер режиссёра Аарона Кауфмана с интригующим названием «Импульс» («Urge»).

Аарон Кауфман известен как продюсер, но в «Импульсе» он впервые выступает в роли режиссёра. Он также стал одним из сценаристов картины.

Оригинальное название фильма звучит как «Urge», что в одном из переводов означает «побуждать», поэтому изначально «Импульс» назывался «Побуждением». Трудно сказать, какое название ему подходит больше, но, пожалуй, «Импульс» звучит как-то более загадочно.

Главные роли сыграли Пирс Броснан, Эшли Грин, Элисон Ломан, Джастин Чэтвин и другие. Жалко актёрский состав, который прогадал, соглашаясь на съёмки в «Импульсе», но об этом позже.

Кадр из фильма «Импульс»

Фильм рассказывает о том, что было бы, если бы люди перестали себя контролировать. Жаждущие приключений герои принимают наркотик, который его продавцы называют ключом, открывающим самые тёмные уголки души и дающим возможность стать собой. Это средство открывает глаза не только на скрытые желания, но и на человеческую жизнь в принципе. Люди делают и говорят то, чего от них никто не ждёт, но им это нравится. По мере развития сюжета, люди сходят с ума, а их скрытые желания становятся всё агрессивнее, и в итоге доходит до жестокости и даже убийств. Только герои в почти бессознательном состоянии и не сразу понимают, что игра превращается в жестокую бойню.

Все герои довольны новыми впечатлениями и жаждут продолжения. Лишь один герой не испытывает восторга, потому что чувствует себя точно так же, как и до наркотика. Его товарищи высказывают предположение, что для побуждения нужно иметь какие-то скрытые желания — только они помогут стать раскрепощённым. Но один из наблюдателей вакханалии, которую вызывает таинственное средство, выдвигает другую версию. Правда, она кажется дико притянутой за уши и вообще довольно нелепой. По факту, пытаясь оправдать очищение мира и поиск пути к совершенству, организатор массовых бесчинств как будто просто получает удовольствие от того хаоса, который видит.

Кадр из фильма «Импульс»

Теперь поговорим о минусах. Вообще идея фильма довольна интересная, но вот исполнение — хуже некуда. В картине практически не проработаны никакие детали, всё действие как будто происходит в вакууме, никак не связанном с остальным миром. Мир «Импульса» — словно арена, на которой проводится странный эксперимент.

Кроме того, говоря об ограничениях, герои, видимо, имеют в виду секс, потому что основной акцент делается только на этом. Показывая, что человеческие души скрывают только похоть и разврат, создатели фильма лишь поверхностно очерчивают другие желания, например, обжорство.

Кадр из фильма «Импульс»

Конец у фильма совершенно никакой. Создатели картины как будто хотели поскорее закончить работу и оборвали всё повествование практически на полуслове. Правда, чуть-чуть улучшает ситуацию сцена после титров, но общее разочарование от этого кино она, к сожалению, не меняет.

«Импульс» получился слабый, но фоном под какое-то другое занятие вполне подойдёт.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 6 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Импульс»