Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Импульс»: Рецензия Киноафиши

«Импульс»: Рецензия Киноафиши

7 октября 2016 00:00
«Импульс»: Рецензия Киноафиши
«Эти выходные вы никогда не забудете»

На экраны выходит триллер режиссёра Аарона Кауфмана с интригующим названием «Импульс» («Urge»).

Аарон Кауфман известен как продюсер, но в «Импульсе» он впервые выступает в роли режиссёра. Он также стал одним из сценаристов картины.

Оригинальное название фильма звучит как «Urge», что в одном из переводов означает «побуждать», поэтому изначально «Импульс» назывался «Побуждением». Трудно сказать, какое название ему подходит больше, но, пожалуй, «Импульс» звучит как-то более загадочно.

Главные роли сыграли Пирс Броснан, Эшли Грин, Элисон Ломан, Джастин Чэтвин и другие. Жалко актёрский состав, который прогадал, соглашаясь на съёмки в «Импульсе», но об этом позже.

Кадр из фильма «Импульс»
Кадр из фильма «Импульс»

Фильм рассказывает о том, что было бы, если бы люди перестали себя контролировать. Жаждущие приключений герои принимают наркотик, который его продавцы называют ключом, открывающим самые тёмные уголки души и дающим возможность стать собой. Это средство открывает глаза не только на скрытые желания, но и на человеческую жизнь в принципе. Люди делают и говорят то, чего от них никто не ждёт, но им это нравится. По мере развития сюжета, люди сходят с ума, а их скрытые желания становятся всё агрессивнее, и в итоге доходит до жестокости и даже убийств. Только герои в почти бессознательном состоянии и не сразу понимают, что игра превращается в жестокую бойню.

Все герои довольны новыми впечатлениями и жаждут продолжения. Лишь один герой не испытывает восторга, потому что чувствует себя точно так же, как и до наркотика. Его товарищи высказывают предположение, что для побуждения нужно иметь какие-то скрытые желания — только они помогут стать раскрепощённым. Но один из наблюдателей вакханалии, которую вызывает таинственное средство, выдвигает другую версию. Правда, она кажется дико притянутой за уши и вообще довольно нелепой. По факту, пытаясь оправдать очищение мира и поиск пути к совершенству, организатор массовых бесчинств как будто просто получает удовольствие от того хаоса, который видит.

Кадр из фильма «Импульс»
Кадр из фильма «Импульс»

Теперь поговорим о минусах. Вообще идея фильма довольна интересная, но вот исполнение — хуже некуда. В картине практически не проработаны никакие детали, всё действие как будто происходит в вакууме, никак не связанном с остальным миром. Мир «Импульса» — словно арена, на которой проводится странный эксперимент.

Кроме того, говоря об ограничениях, герои, видимо, имеют в виду секс, потому что основной акцент делается только на этом. Показывая, что человеческие души скрывают только похоть и разврат, создатели фильма лишь поверхностно очерчивают другие желания, например, обжорство.

Кадр из фильма «Импульс»
Кадр из фильма «Импульс»

Конец у фильма совершенно никакой. Создатели картины как будто хотели поскорее закончить работу и оборвали всё повествование практически на полуслове. Правда, чуть-чуть улучшает ситуацию сцена после титров, но общее разочарование от этого кино она, к сожалению, не меняет.

«Импульс» получился слабый, но фоном под какое-то другое занятие вполне подойдёт.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 6 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Импульс»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду