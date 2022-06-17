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Крис Гир
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Chris Geere
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Крис Гир
Chris Geere
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Дата рождения
18 марта 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Кембридж, Англия, Великобритания
Рост
183 см
Биография Криса Гира
Родился 18 марта 1981 года. Кембридж, Англия, Великобритания.
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Фильмография Криса Гира
Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия
2019, США
7.0
Призрачный патруль
комедия, ужасы
2018, США
6.0
Импульс
триллер
2015, США
4.0
Принц и я 4
комедия, мелодрама
2010, США
4.0
Кровь и шоколад
ужасы, сказка, мелодрама, драма
2007, США
7.0
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По стремится спасти Китай и вернуть свой титул в трейлере мультсериала «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон»
Шоу будет состоять из одиннадцати эпизодов.
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17 июня 2022 10:53
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