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Даниэлла Пинеда
Даниэлла Пинеда
Daniella Pineda
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Даниэлла Пинеда
Daniella Pineda
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Дата рождения
20 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Окленд, Калифорния, США
Рост
165 см
Биография Даниэллы Пинеды
Родилась 20 февраля 1987 года. Окленд, Калифорния, США.
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Фильмография Даниэллы Пинеды
The Plane
боевик, приключения, триллер
, США / Великобритания
0.0
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Звезда «Ковбоя Бибопа» Даниэлла Пинеда вошла в актерский состав сериала «Сказки ходячих мертвецов»
В расширяющем вселенную шоу расскажут истории новых и старых героев.
Написать
14 февраля 2022 12:34
Актерский состав «Ковбоя Бибопа» отреагировал на закрытие сериала
Исполнитель роли Джета Блэка написал длинный прощальный пост.
Написать
13 декабря 2021 12:17
Netflix решил закрыть игровой сериал «Ковбой Бибоп»
Амбициозная адаптация популярного аниме не нашла своего зрителя.
Написать
10 декабря 2021 10:18
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