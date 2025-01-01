Сколько раз вам нужно увидеть доказательства? Сколько раз нужно повторять очевидное? Мы сами ведём себя к своему вымиранию. Перешагнуто слишком много красных линий. И наш дом в корне загрязнён жадностью и политическим мегафонизмом. Генетическая сила была высвобождена, и, конечно, это будет катастрофой. Это изменение было неизбежным с того момента, как мы вернули первого динозавра из вымирания. Мы убеждаем себя, что внезапные перемены — это что-то вне порядка вещей, как авария, или что это вне нашего контроля, как смертельная болезнь. Мы не воспринимаем внезапные, радикальные, иррациональные изменения как неотъемлемую часть самой ткани бытия. Но, уверяю вас, именно так оно и есть. И это происходит прямо сейчас. Людям и динозаврам теперь придётся сосуществовать. Эти существа были здесь до нас. И если мы не будем осторожны, они останутся здесь после нас. Нам придётся привыкать к новым угрозам, которые мы даже не можем себе представить. Мы вошли в новую эру. Добро пожаловать в Мир Юрского периода.