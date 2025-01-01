Senator SherwoodЗаслуживают ли эти животные такую же защиту, как и другие виды? Или их лучше просто оставить умирать?
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Ian MalcolmСколько раз вам нужно увидеть доказательства? Сколько раз нужно повторять очевидное? Мы сами ведём себя к своему вымиранию. Перешагнуто слишком много красных линий. И наш дом в корне загрязнён жадностью и политическим мегафонизмом. Генетическая сила была высвобождена, и, конечно, это будет катастрофой. Это изменение было неизбежным с того момента, как мы вернули первого динозавра из вымирания. Мы убеждаем себя, что внезапные перемены — это что-то вне порядка вещей, как авария, или что это вне нашего контроля, как смертельная болезнь. Мы не воспринимаем внезапные, радикальные, иррациональные изменения как неотъемлемую часть самой ткани бытия. Но, уверяю вас, именно так оно и есть. И это происходит прямо сейчас. Людям и динозаврам теперь придётся сосуществовать. Эти существа были здесь до нас. И если мы не будем осторожны, они останутся здесь после нас. Нам придётся привыкать к новым угрозам, которые мы даже не можем себе представить. Мы вошли в новую эру. Добро пожаловать в Мир Юрского периода.
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Owen Grady[Клэр, шутливо]Если я не вернусь... запомни, что именно ты меня сюда затащила.
Ian MalcolmСенатор, при всём уважении, Бог тут ни при чём. Нет. Я имею в виду, что за последний век мы обрели колоссальную технологическую мощь. И постоянно доказываем, что не умеем с ней справляться. Восемьдесят лет назад кто мог предсказать ядерное распространение? А оно случилось. Теперь у нас есть генетическая сила — сколько времени понадобится, чтобы она распространилась по всему миру, и что с этим сделают? Всё не ограничится только возвращением динозавров.
Ian MalcolmИзменения — это как смерть. Ты не знаешь, как она выглядит, пока не стоишь у её ворот.
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Оуэн Грейди[к стигимолоху]Эй, дружище. Ты о том же думаешь, что и я?
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Claire Dearing[в заточении с Оуэном; наблюдает за двумя динозаврами, матерью и детёнышем]Помнишь, когда впервые увидела динозавра? Впервые видишь — это как... чудо. Читаешь о них в книгах, смотришь на кости в музеях, но не совсем веришь. Они словно мифы. А потом видишь... первого живого.
Eli MillsКлэр, я уважаю твой идеализм, но мы оба использовали этих животных. Но, по крайней мере, у меня хватило честности признать это.
Claire DearingЯ никогда, ни разу не делал ничего даже близко незаконного.
Eli MillsТы разрешил создать Индоминуса Рекса. Ты использовал живое существо в клетке ради денег. А ты? Человек, который доказал, что рапторы могут выполнять приказы. Ты никогда не думал, к чему может привести твое исследование, Оуэн? Сколько миллионов может стоить обучённый хищник? Вы двое — родители нового мира.