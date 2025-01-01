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Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода 2 Цитаты из фильма Мир Юрского периода 2

Цитаты из фильма Мир Юрского периода 2

Senator Sherwood Заслуживают ли эти животные такую же защиту, как и другие виды? Или их лучше просто оставить умирать?
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Ian Malcolm Сколько раз вам нужно увидеть доказательства? Сколько раз нужно повторять очевидное? Мы сами ведём себя к своему вымиранию. Перешагнуто слишком много красных линий. И наш дом в корне загрязнён жадностью и политическим мегафонизмом. Генетическая сила была высвобождена, и, конечно, это будет катастрофой. Это изменение было неизбежным с того момента, как мы вернули первого динозавра из вымирания. Мы убеждаем себя, что внезапные перемены — это что-то вне порядка вещей, как авария, или что это вне нашего контроля, как смертельная болезнь. Мы не воспринимаем внезапные, радикальные, иррациональные изменения как неотъемлемую часть самой ткани бытия. Но, уверяю вас, именно так оно и есть. И это происходит прямо сейчас. Людям и динозаврам теперь придётся сосуществовать. Эти существа были здесь до нас. И если мы не будем осторожны, они останутся здесь после нас. Нам придётся привыкать к новым угрозам, которые мы даже не можем себе представить. Мы вошли в новую эру. Добро пожаловать в Мир Юрского периода.
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Owen Grady [Клэр, шутливо] Если я не вернусь... запомни, что именно ты меня сюда затащила.
[ухмыляется]
Owen Grady Со мной всё будет в порядке!
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Claire Dearing [смотрит на экран компьютера] Тревога близости. Что-то приближается.
Franklin Webb Куда ведёт этот туннель?
Claire Dearing Он соединяется с остальной частью... парка.
Franklin Webb [крайне нервничает; смотрит на туннель вместе с Клэр] Это Ти-Рекс. Это Ти-Рекс. Это Ти-Рекс. Клэр, это Ти-Рекс. Это Ти-Рекс. Это...
Claire Dearing Хватит уже! Это не Ти-Рекс! Наверное.
Franklin Webb Наверное?
[за ними льётся лава]
Franklin Webb Лава! Лава! Лава, лава!
Claire Dearing Глубокий вдох, Франклин!
[динозавр рычит за ними в туннеле; Клэр и Франклин смотрят туда]
Claire Dearing [из туннеля выходит барионикс и рычит; Франклин кричит] Видишь! Не Ти-Рекс!
Franklin Webb В чём тут лучше?
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Owen Grady Боишься летать?
Franklin Webb Ты бы сел на тысяческилограммового коня с большими колёсами по бокам?
Owen Grady Я проехал по джунглям на мотоцикле в компании рапторов.
Franklin Webb Мы несовместимы.
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Ian Malcolm Я думаю, нам стоит позволить нашим, эээ, великолепным, славным динозаврам погибнуть от извержения вулкана.
Senator Sherwood [кто-то из толпы кричит «Убийца»] Тишина, пожалуйста!
Ian Malcolm Как бы печально это ни было, мы изменили ход естественной истории. Это — исправление.
Senator Sherwood Вы хотите сказать, что Всемогущий берёт всё в свои руки?
Ian Malcolm Сенатор, при всём уважении, Бог тут ни при чём. Нет. Я имею в виду, что за последний век мы обрели колоссальную технологическую мощь. И постоянно доказываем, что не умеем с ней справляться. Восемьдесят лет назад кто мог предсказать ядерное распространение? А оно случилось. Теперь у нас есть генетическая сила — сколько времени понадобится, чтобы она распространилась по всему миру, и что с этим сделают? Всё не ограничится только возвращением динозавров.
Senator Sherwood Я не уверен, что понимаю, о чём вы.
Ian Malcolm Я говорю о катастрофических изменениях, созданных руками человека.
Senator Sherwood Каких именно изменений?
Ian Malcolm Изменения — это как смерть. Ты не знаешь, как она выглядит, пока не стоишь у её ворот.
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Оуэн Грейди [к стигимолоху] Эй, дружище. Ты о том же думаешь, что и я?
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Claire Dearing [в заточении с Оуэном; наблюдает за двумя динозаврами, матерью и детёнышем] Помнишь, когда впервые увидела динозавра? Впервые видишь — это как... чудо. Читаешь о них в книгах, смотришь на кости в музеях, но не совсем веришь. Они словно мифы. А потом видишь... первого живого.
Owen Grady Это не твоя вина.
Claire Dearing Но она есть.
Owen Grady Нет. Это на мне. Я показал им путь.
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Franklin Webb Я умер?
Owen Grady Пока нет, малыш!
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[первые реплики]
Sub Pilot Спокойно. Тут бы уже всё давно сгнило.
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Оуэн Грэйди [похлопывает без сознания находящегося Т-Рекса в грузовике; Клэр] Она в транквилизаторе. Ладно, ладно, ладно, понял. Пошли.
[зовет Клэр к себе]
Клэр Дэринг [испуганно] Ладно.
[Т-Рекс сонно двигается, прижимая Оуэна к грузовику]
Клэр Дэринг Ты в порядке?
Оуэн Грэйди [поднимает вверх большой палец] Со мной всё нормально!
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Claire Dearing [про динозавров] Сколько ты сможешь спасти?
Eli Mills Одиннадцать видов... Точно. Ну, может, больше — если получится. Но времени у нас всё меньше, боюсь. Есть одно животное, которое представляет особую сложность для нас.
Claire Dearing Блю.
Eli Mills Я не знал, что у неё есть имя. Но Блю — потенциально второе по интеллекту существо на этой планете. И она — последняя в своём роде. Её нужно сохранить.
Claire Dearing Она учует тебя за милю. Ты никогда её не поймаешь.
Eli Mills Мы думали, ты можешь знать кого-то, кто поможет. Может, ты сможешь его убедить.
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Claire Dearing Блю жива.
Owen Grady Чёрт, Клэр!
Claire Dearing Ты её вырастила, Оуэн. Ты... ты провёл с ней годы. И ты просто дашь ей умереть?
Owen Grady Да, так и есть.
Claire Dearing Да ну, ты гораздо лучше, чем думаешь.
Owen Grady Тебе надо печенье с предсказаниями писать.
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Ian Malcolm Генетическая сила была выпущена на волю. И, конечно, это приведёт к катастрофе.
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[Клэр, Оуэн и Мэйзи сталкиваются с Миллсом]
Claire Dearing Мы остановим это! Всё это!
Eli Mills Слишком поздно! Ты думаешь, можно повернуть время вспять и остановить всё это, когда Хэммонд решил сыграть в Бога? Нельзя запихнуть всё обратно в коробку!
Eli Mills [Мэйзи, иди сюда!] Мэйзи, иди сюда!
Owen Grady [Мэйзи колеблется. Клэр крепко обнимает Мэйзи. Оуэн встаёт между Миллсом и Мэйзи, защищая её.] Оставь её в покое, Миллс.
Eli Mills [понимая] Ооо... Так ты собираешься за ней приглядеть, да?
[пауза]
Eli Mills [о Мэйзи] Ты понятия не имеешь, кто она на самом деле. Ты когда-нибудь задумывался, почему Хэммонд разорвал партнёрство с Локвудом? У Локвуда НИКОГДА не было внуков!
[Оуэн и Клэр смотрят друг на друга в замешательстве и шоке]
Eli Mills [продолж.; Мэйзи смотрит на него в шоке] Он просто хотел вернуть свою дочь. У него была технология. Он создал другую. Он сделал ЕЁ снова.
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Оуэн Грэйди [Успокаивающе, Блю] Ты меня знаешь. Вот так, вот так.
[Блю ранят в шею транквилизатором люди Элай Миллса]
Оуэн Грэйди Стой... Я же сказал ждать моего сигнала! Отступи со своими прямо сейчас!
[Блю бросается на одного из людей, который стреляет ей в голову, усыпляя]
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[Мэйзи только что выпустила динозавров, несмотря на протесты Оуэна]
Maisie Lockwood Мне пришлось. Они живые...
[смотрит вверх; со слезами]
Maisie Lockwood ...как я.
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Claire Dearing [кричит на Оуэна, когда она и Франклин садятся в гиросферу] Садитесь!
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Mr. Eversoll Сегодня вечером мы покажем новый объект, который разрабатывали. Существо будущего, созданное из кусочков прошлого.
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Claire Dearing [после того, как Блю поймали Миллс] Это всё была ложь!
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Zia Rodriguez [про динозавра] Никогда не думала, что увижу одного в реальной жизни.
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Оуэн Грэйди [о динозаврах] Они собираются их продать.
Зия Родригес Не Блю. Ей нужна для другого.
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Owen Grady Мы врываемся в город и вызываем кавалерию, чтобы это прикрыть.
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Ken Wheatley [вырывает зуб у детёныша стегозавра] Красиво. Ты почувствуешь это, когда проснёшься.
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Owen Grady Так ты теперь с кем... бухгалтером встречаешься? Актуарий по страховкам? Кожа у тебя хорошая. Дерматолог?
Claire Dearing Оуэн...
Owen Grady Он у тебя родинки проверяет?
Claire Dearing Хватит.
Owen Grady Вентрилоквист?
Claire Dearing Мы здесь не для этого, хорошо?
Owen Grady Да, я знаю, зачем мы здесь. Мелкий подхалим Локвуда позвонил. Спасательная операция. Спасти динозавров с острова, который вот-вот взорвётся. Что может пойти не так?
Claire Dearing Я поеду.
Owen Grady Не надо.
Claire Dearing У меня нет выбора.
Owen Grady Что? Конечно, выбор есть.
Claire Dearing Так что, я должен построить себе хижину, играть в бильярд и пить пиво весь день, пока эти динозавры вымрут?
Owen Grady Да. Я люблю бильярд.
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Claire Dearing Серьёзно? Не могу поверить, что ты думаешь, будто это ты меня оставил!
Owen Grady Вспомни разговор в голове, хорошо? Ты сказал: «Хочешь жить в своей фуре, как бомж? Давай, Оуэн». А я ответил: «Ладно».
Claire Dearing Так как это ты меня оставил?
Owen Grady Потому что я ушёл. Я тебя оставил.
Claire Dearing Ты ушёл, потому что я тебе сказала.
Owen Grady А потом я ушёл. Потому что ты не хотела жить в фуре у дороги. Помнишь?
Claire Dearing Нет. Нет, нет, нет, нет, потому что ты не дал мне поуправлять этой чёртовой фурой хотя бы пять минут.
Owen Grady Я рыцарь. Что я могу поделать?
Claire Dearing Ты такой упрямый.
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Оуэн Грэйди [после того, как Блу был ранен и потерял сознание] Уитли, ты су### сын!
[Оуэн ранен Уитли, который выдыхает в лицо Оуэна, и тот теряет сознание]
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Клэр Диринг [видит Индораптора впервые] Что это за штука?
Мейзи Локвуд Они его создали.
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Owen Grady Блю, иди со мной. Мы отведём тебя в безопасное место, хорошо?
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Eli Mills Привет, Клэр. Я просто хотел прийти и извиниться. Не хотел втягивать тебя во всё это, но иначе не получилось бы поймать раптора.
[Клэр пытается схватить его через прутья, Оуэн оттаскивает её]
Owen Grady Да ну? И что? Это всё? Ты же умник — мог бы создать фонд, излечить рак, а вместо этого... что? Торгуешь исчезающими видами?
Eli Mills Я спасаю этих животных.
Claire Dearing Ты предал умирающего человека ради денег.
Eli Mills Клэр, я уважаю твой идеализм, но мы оба использовали этих животных. Но, по крайней мере, у меня хватило честности признать это.
Claire Dearing Я никогда, ни разу не делал ничего даже близко незаконного.
Eli Mills Ты разрешил создать Индоминуса Рекса. Ты использовал живое существо в клетке ради денег. А ты? Человек, который доказал, что рапторы могут выполнять приказы. Ты никогда не думал, к чему может привести твое исследование, Оуэн? Сколько миллионов может стоить обучённый хищник? Вы двое — родители нового мира.
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Claire Dearing Можно угостить тебя пивом?
Owen Grady Ты их принес или нам куда-то идти надо?
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Ken Wheatley [смотрит через окно грузовика] У тебя сердце бьётся?
Zia Rodriguez Да. А у тебя?
Ken Wheatley Мне нужны образцы крови.
Zia Rodriguez Я не собираюсь помогать тебе перезапускать пищевую цепочку, так что бери свои чертовы образцы сам.
Ken Wheatley [после закрытия окна грузовика] Какая противная тётка.
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Benjamin Lockwood Джон сказал это лучше всех: «Этим созданиям не нужна наша защита. Им нужна наша безучастность.»
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Ken Wheatley [как он входит в зал аукциона, до того как его съедает Индораптор] Миллз! Миллз, где ты? Мне мой бонус!
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