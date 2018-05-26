Наша рецензия

Том провёл большую часть своей жизни в психиатрической лечебнице. Он мало знает о современном мире и совершенно не представляет, как можно жить одному. Но однажды доктор решает, что Том поправился, и отпускает его домой. Поскольку лечение было принудительным, герою назначают испытательный срок, за который он должен доказать, что добровольно подчиняется закону. Том месяц не может покидать фамильный дом: ему на ногу надевают электронный браслет, а ещё каждый день он должен отчитываться перед…