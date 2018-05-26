Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "14+: Продолжение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Истерия Истерия
Киноафиша Фильмы Истерия Отзывы о фильме «Истерия»
Delirium Истерия 2017 / США
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Истерия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Том провёл большую часть своей жизни в психиатрической лечебнице. Он мало знает о современном мире и совершенно не представляет, как можно жить одному. Но однажды доктор решает, что Том поправился, и отпускает его домой. Поскольку лечение было принудительным, герою назначают испытательный срок, за который он должен доказать, что добровольно подчиняется закону. Том месяц не может покидать фамильный дом: ему на ногу надевают электронный браслет, а ещё каждый день он должен отчитываться перед…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Леха 26 мая 2018, 15:08
Оценка
Очень хороший фильм, разворачивающий перед тобой действительно серьезную трагедию, сломавшую жизнь героя и настигающую его снова по ходу повествования. Хороший до последних 5 минут. То как развернулась концовка, было отвратительно и безвкусно. Драма оборвалась и сменилась глупым невнятным экшном. "Как слить свой фильм за 5 минут" пособие для режиссеров.
26 мая 2018, 15:08 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Возрожденные
Возрожденные 5 комментариев
Синистер. Начало
Синистер. Начало 17 комментариев
Все страхи Бо
Все страхи Бо 1 комментарий
Вызов
Вызов 192 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Помилование
Помилование
2023, Россия, драма, военный
Банды Парижа
Банды Парижа
2023, Франция, боевик, триллер, драма, исторический
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App