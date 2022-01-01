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Дэннис Илиадис
Дэннис Илиадис
Dennis Iliadis
О персоне
Фильмография
Дэннис Илиадис
Dennis Iliadis
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Дата рождения
31 декабря 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Дэнниса Илиадиса
Родился 31 декабря 1969 года. Афины, Греция.
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Фильмография Дэнниса Илиадиса
Истерия
мистика, триллер, ужасы
2017, США
6.0
Плюс один
триллер
2013, США
6.0
Последний дом слева
ужасы, триллер
2009, США
7.0
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