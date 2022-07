1 Heaven Carlo Siliotto 3:05

2 A Happy Family Carlo Siliotto 2:52

3 First Night Carlo Siliotto 1:43

4 I'm In Carlo Siliotto 0:44

5 First Hospital Carlo Siliotto 1:59

6 Waiting Carlo Siliotto 0:50

7 Loss of Faith Carlo Siliotto 2:30

8 Why Do You Think... Carlo Siliotto 0:39

9 The Motorbike Carlo Siliotto 1:10

10 Never Back Carlo Siliotto 1:02

11 I Do What I Was Told Carlo Siliotto 0:44

12 The Tummy Carlo Siliotto 1:46

13 Angela Carlo Siliotto 1:54

14 The Aquarium Carlo Siliotto 1:04

15 Monet Carlo Siliotto 1:16

16 The Clinic Carlo Siliotto 1:17

17 Sometimes Carlo Siliotto 1:19

18 Abbie Carlo Siliotto 1:18

19 No Pain Carlo Siliotto 1:14

20 Shower Carlo Siliotto 1:37

21 Right Now Carlo Siliotto 2:31

22 The Fall Carlo Siliotto 1:01

23 The Prayer Carlo Siliotto 5:53

24 The Doctor Carlo Siliotto 1:04

25 You Get There... Carlo Siliotto 0:46

26 Please Figure Out Carlo Siliotto 2:38

27 Angels Carlo Siliotto 1:46

28 My Beautiful Daughter Carlo Siliotto 1:16

29 The Church Carlo Siliotto 1:11