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Киноафиша Фильмы Чудеса с небес Цитаты из фильма Чудеса с небес

Цитаты из фильма Чудеса с небес

Christy Beam Я потеряла веру. Из-за этого я не замечала того, что было вокруг меня. Альберт Эйнштейн сказал, что есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — как будто чудес не существует. Второй — как будто всё вокруг — одно большое чудо. Я первая признаюсь, что жила, как будто чудес нет. Я многое упустила. Чудеса повсюду.
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Christy Beam Чудеса — это Бог. А Бог — это прощение. Почему Анна исцелилась, когда сегодня во всём мире столько детей страдают? Я не знаю ответа. Но после всего, что я пережила, я поняла, что я не одна. И что бы с вами ни происходило, я хочу сказать вам — вы не одни. Чудеса — это способ Бога дать нам понять, что Он рядом.
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[последние слова]
Кристи Бим [за кадром] Как видите, теперь мы живём так, будто каждый день — это чудо. Потому что для нас это так и есть.
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Pastor Scott Позвольте сказать — в самые тяжёлые моменты жизни я пробовал оба варианта: либо всеми силами пытался наладить связь с Богом, либо уходил прочь. И по моему опыту, первый вариант гораздо лучше второго.
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Anna Beam Больно, мамочка. Ты разве не понимаешь, что боль не проходит? Она никогда не проходит.
Christy Beam Ой, прости, дорогая. Я знаю, знаю.
Anna Beam Я хочу умереть.
Christy Beam Аннабель...
Anna Beam Я хочу попасть на небо, где нет боли.
Christy Beam Ты знаешь, детка, если бы ты попала на небо, тебя бы... тебя бы больше не было со мной и папой, и в моем сердце осталась бы дыра.
Anna Beam Прости, мамочка. Я не хочу тебя огорчать. Я... я просто хочу, чтобы всё закончилось.
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Anna Beam [о её опыте клинической смерти] Всё в порядке, мам. Не все поверят. И это нормально. Они поймут, когда придёт время.
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Anna Beam Почему, как ты думаешь, Бог меня не исцелил?
Christy Beam Есть много того, чего я не знаю. Но я знаю, что Бог любит тебя.
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Doctor Кроме возможного небольшого сотрясения, у вашей дочери нет переломов, она полностью двигает всеми конечностями. Внутренних кровотечений нет, синяков тоже не видно. На самом деле, после того как она упала и ударилась головой, забитой землей до самого верха, она пришла в сознание и проснулась с улыбкой на лице. Боже мой. Честно говоря, я врач уже 25 лет и никогда не видел ничего подобного.
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[первые строки]
Кристи Бим [рассказ] Когда я росла, люди не очень-то говорили о чудесах. Я не была уверена, что понимаю, что это такое, или верю ли я в них. Чудо — это то, что нельзя объяснить законами природы или науки. Но тогда как это объяснить? Как это происходит? Кто или что стоит за этим?
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Anna Beam [о пролитом напитке] Извини.
Angela За что? За то, что человек? Не обращай внимания на него. У него нет детей и никакой харизмы. Знаешь, когда у тебя есть дети, жизнь становится хаотичной.
Christy Beam У меня трое.
Angela Видишь? Значит знаешь. Либо ты плывёшь по течению, либо тебя переедут. Если тебя переедут — останешься плоским.
[широкая улыбка]
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Dr. Nurko [протягивая Кристи его галстук с Элмо] Моё состояние улучшилось, и у меня такое прекрасное ощущение, что это прощание.
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Pastor Scott Кевин рассказал мне, что эти дамы тебе сказали, и я... я должен признаться, я бы хотел иметь возможность проверять духовный IQ каждого, кто входит сюда.
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Adelynn Beam От шести лет фигово.
Abbie Beam Следи за языком, Аделин. Знаешь, за ругань можно и в ад попасть.
Adelynn Beam Я в ад не пойду. Ад — это в Калифорнии.
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Ben Я верю ей. Я видел Анну в больнице. Она была в очень тяжелом состоянии. Настолько тяжелом, что я не был уверен, что она выкарабкается. Раньше я не был религиозным человеком. Но моя прекрасная дочь... Моя прекрасная дочь недавно умерла. Её звали Хейли. Ей было 10. У неё был рак. И ей было очень больно. Но последние несколько недель её жизни были другими. Она чувствовала... Она чувствовала себя в безопасности. Она чувствовала любовь. Она чувствовала... Она чувствовала Бога. И она чувствовала это, потому что Анна дала ей веру. Она дала ей покой. Поэтому... Я приехал сюда из Бостона, чтобы поблагодарить Аннабель. И поблагодарить вас за то, что поделились своей историей.
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