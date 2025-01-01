Christy BeamЯ потеряла веру. Из-за этого я не замечала того, что было вокруг меня. Альберт Эйнштейн сказал, что есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — как будто чудес не существует. Второй — как будто всё вокруг — одно большое чудо. Я первая признаюсь, что жила, как будто чудес нет. Я многое упустила. Чудеса повсюду.
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Christy BeamЧудеса — это Бог. А Бог — это прощение. Почему Анна исцелилась, когда сегодня во всём мире столько детей страдают? Я не знаю ответа. Но после всего, что я пережила, я поняла, что я не одна. И что бы с вами ни происходило, я хочу сказать вам — вы не одни. Чудеса — это способ Бога дать нам понять, что Он рядом.
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[последние слова]
Кристи Бим[за кадром]Как видите, теперь мы живём так, будто каждый день — это чудо. Потому что для нас это так и есть.
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Pastor ScottПозвольте сказать — в самые тяжёлые моменты жизни я пробовал оба варианта: либо всеми силами пытался наладить связь с Богом, либо уходил прочь. И по моему опыту, первый вариант гораздо лучше второго.
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Anna BeamБольно, мамочка. Ты разве не понимаешь, что боль не проходит? Она никогда не проходит.
Christy BeamТы знаешь, детка, если бы ты попала на небо, тебя бы... тебя бы больше не было со мной и папой, и в моем сердце осталась бы дыра.
Anna BeamПрости, мамочка. Я не хочу тебя огорчать. Я... я просто хочу, чтобы всё закончилось.
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Anna Beam[о её опыте клинической смерти]Всё в порядке, мам. Не все поверят. И это нормально. Они поймут, когда придёт время.
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Anna BeamПочему, как ты думаешь, Бог меня не исцелил?
Christy BeamЕсть много того, чего я не знаю. Но я знаю, что Бог любит тебя.
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DoctorКроме возможного небольшого сотрясения, у вашей дочери нет переломов, она полностью двигает всеми конечностями. Внутренних кровотечений нет, синяков тоже не видно. На самом деле, после того как она упала и ударилась головой, забитой землей до самого верха, она пришла в сознание и проснулась с улыбкой на лице. Боже мой. Честно говоря, я врач уже 25 лет и никогда не видел ничего подобного.
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[первые строки]
Кристи Бим[рассказ]Когда я росла, люди не очень-то говорили о чудесах. Я не была уверена, что понимаю, что это такое, или верю ли я в них. Чудо — это то, что нельзя объяснить законами природы или науки. Но тогда как это объяснить? Как это происходит? Кто или что стоит за этим?
AngelaВидишь? Значит знаешь. Либо ты плывёшь по течению, либо тебя переедут. Если тебя переедут — останешься плоским.
[широкая улыбка]
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Dr. Nurko[протягивая Кристи его галстук с Элмо]Моё состояние улучшилось, и у меня такое прекрасное ощущение, что это прощание.
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Pastor ScottКевин рассказал мне, что эти дамы тебе сказали, и я... я должен признаться, я бы хотел иметь возможность проверять духовный IQ каждого, кто входит сюда.
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Adelynn BeamОт шести лет фигово.
Abbie BeamСледи за языком, Аделин. Знаешь, за ругань можно и в ад попасть.
Adelynn BeamЯ в ад не пойду. Ад — это в Калифорнии.
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BenЯ верю ей. Я видел Анну в больнице. Она была в очень тяжелом состоянии. Настолько тяжелом, что я не был уверен, что она выкарабкается. Раньше я не был религиозным человеком. Но моя прекрасная дочь... Моя прекрасная дочь недавно умерла. Её звали Хейли. Ей было 10. У неё был рак. И ей было очень больно. Но последние несколько недель её жизни были другими. Она чувствовала... Она чувствовала себя в безопасности. Она чувствовала любовь. Она чувствовала... Она чувствовала Бога. И она чувствовала это, потому что Анна дала ей веру. Она дала ей покой. Поэтому... Я приехал сюда из Бостона, чтобы поблагодарить Аннабель. И поблагодарить вас за то, что поделились своей историей.