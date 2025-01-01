Я верю ей. Я видел Анну в больнице. Она была в очень тяжелом состоянии. Настолько тяжелом, что я не был уверен, что она выкарабкается. Раньше я не был религиозным человеком. Но моя прекрасная дочь... Моя прекрасная дочь недавно умерла. Её звали Хейли. Ей было 10. У неё был рак. И ей было очень больно. Но последние несколько недель её жизни были другими. Она чувствовала... Она чувствовала себя в безопасности. Она чувствовала любовь. Она чувствовала... Она чувствовала Бога. И она чувствовала это, потому что Анна дала ей веру. Она дала ей покой. Поэтому... Я приехал сюда из Бостона, чтобы поблагодарить Аннабель. И поблагодарить вас за то, что поделились своей историей.