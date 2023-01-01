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Баския
Баския, 1996: актеры и роли
Basquiat
Баския
1996 / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Баския, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Шнабель
Julian Schnabel
В ролях
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Майкл Уинкотт
Michael Wincott
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Клэр Форлани
Claire Forlani
Дэвид Боуи
David Bowie
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Гэри Олдман
Gary Oldman
Уиллем Дефо
Willem Dafoe
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