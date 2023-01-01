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Баския Баския
Киноафиша Фильмы Баския Баския, 1996: актеры и роли
Basquiat Баския 1996 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Баския, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джулиан Шнабель Джулиан Шнабель Julian Schnabel
В ролях
Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright Майкл Уинкотт Майкл Уинкотт Michael Wincott Бенисио Дель Торо Бенисио Дель Торо Benicio Del Toro Клэр Форлани Клэр Форлани Claire Forlani Дэвид Боуи Дэвид Боуи David Bowie Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe
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