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Киноафиша Фильмы Сила воли Цитаты из фильма Сила воли

Цитаты из фильма Сила воли

Jesse Owens В эти десять секунд нет чёрного и белого, есть только быстро или медленно.
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Larry Snyder Ты можешь бежать. И, парень, как же ты умеешь прыгать. Вот что я хочу знать — сможешь ли ты победить?
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Jesse Owens [Джесси только что побил рекорд во время тренировки] Проблемы нет?
Larry Snyder [Смотрит на секундомер в недоумении] Нет, всё отлично!
Jesse Owens Хочешь, повторю?
Larry Snyder Конечно!
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🤔
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