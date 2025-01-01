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Сила воли
Цитаты из фильма Сила воли
Цитаты из фильма Сила воли
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Цитаты
Jesse Owens
В эти десять секунд нет чёрного и белого, есть только быстро или медленно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Larry Snyder
Ты можешь бежать. И, парень, как же ты умеешь прыгать. Вот что я хочу знать — сможешь ли ты победить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jesse Owens
[Джесси только что побил рекорд во время тренировки]
Проблемы нет?
Larry Snyder
[Смотрит на секундомер в недоумении]
Нет, всё отлично!
Jesse Owens
Хочешь, повторю?
Larry Snyder
Конечно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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