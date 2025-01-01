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Киноафиша Фильмы Последние девушки Цитаты из фильма Последние девушки

Цитаты из фильма Последние девушки

Kurt Ты что, п****к?
Chris Briggs Мои папы — геі, так что заткнись, блин.
Kurt Да ну! У геев не может быть детей! Они слишком заняты тусовками и сексом друг с другом. Вообще-то, это довольно крутой образ жизни.
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Max Cartwright Ты просто связался не с той девственницей!
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Duncan С тех пор как я был маленьким мальчиком, я мечтал стать последней девочкой.
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Макс Картрайт Герти, ты девственница.
Герти Майклз Нет. Ну, уже нет. Прошлым летом с тем парнем, Джерри. У него были такие странные усы, и он подмигнул. Помнишь?
Вики Саммерс Он же аутист, да?
Герти Майклз Да. Да. Он такой. Но он ещё был очень романтичным.
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Nancy Я правда умру?
Max Cartwright Да.
Nancy Значит, я так и не вырасту, не влюблюсь и не заведу детей. Мне снилось, что после выпуска из колледжа я встречу парня, и у нас будет ребёнок. Девочка. И если бы ей когда-нибудь нужна была я, я бы сделала для неё всё — абсолютно всё. Я бы была отличной мамой.
Max Cartwright Лучшей.
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Вики Саммерс Герти, прости меня за тот раз в средней школе, когда я всем сказала звать тебя Ба-Чанк-а-Данк, а потом обклеила твой шкафчик беконом. Это было дерьмово, и мне очень жаль! Я такая плохая.
Герти Майклс Ты не такая, всё в порядке. Если тебе станет легче, прошлым летом я была тем, кто пустил слух, что у тебя странная болезнь — ты постоянно на месячных.
Вики Саммерс Вау, это злодейски!
Герти Майклс Спасибо.
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Nancy Я должен был понять, что с этим местом что-то не так. Ну подумай сам. Какого хр#на в летнем лагере есть водяные кровати?
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Kurt Кстати, что у тебя с Максом? Вы там занимаecь сексом? Потому что если нет, я бы не прочь поджать её своим гантелем.
Chris Briggs Слушай, братан, ты никого не подожмёшь своим гантелем! Если я услышу, что твой гантель ходил на пилатес...
Kurt Что?
Chris Briggs Я отрежу.
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Tina Ооо, я обожаю легенды! Лох-Несс, Бигфут, Бон Джови... все они!
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Max Cartwright [дети готовятся посмотреть "Кровавый лагерь", в котором снималась мама Макс]
Max Cartwright Сегодня годовщина её смерти. По крайней мере, я увижу её. Даже если за ней гонится псих с мачете.
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Kurt Отличные ножки. Во сколько открываются?
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Vicki Summers Я хочу знать, где в этом сране хранятся инструменты. Мне нужны бензопилы и чертовы большие ножи, и мне их надо сейчас!
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[дети пристёгивают Тину спасательным жилетом и приклеивают прихватки к её рукам]
Тина Почему я опять должна надевать всю эту хрень?
Крис Бриггс Потому что по сценарию ты должна устроить стриптиз на девичнике, а когда снимешь топ, Билли подбежит.
Тина Но почему он ненавидит мои сиськи? Потому что они маленькие?
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Nancy Ты был прав в одном, знаешь?
Max Cartwright В чём?
Nancy Я — кинозвезда!
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Kurt О, что там, весёлые сиськи?
Vicki Summers Весёлые сиськи? Да уж. Ура, феминизм.
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Amanda Cartwright Честно, если ты когда-нибудь станешь актёром, никогда не снимайся в слэшерах.
Max Cartwright Меня в таком фильме мёртвым не поймаешь.
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Gertie Michaels Она, наверное, просто пописает на него, чтобы обозначить свою территорию.
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Vicki Summers Тайсон хотел прийти сегодня вечером, а я такая: «Боже мой, нет», но вот мы здесь. Значит, ты победил, Тайсон!
Chris Briggs Так ты не видела мой пост об этом, или вообще ничего?
Vicki Summers Нет, я не лезу в твой тупой Твиттер. Кстати, сегодня у тебя ещё трое подписчиков отвалились.
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Vicki Summers Нэнси, ты не можешь быть финальной девушкой. Это не в твоей ДНК или как там это. Ты — застенчивая девчонка с планшетом и гитарой. Ты переспишь и потом умрёшь. Ты просто часть статистики. Без обид.
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Duncan Интересно, вся эта кровь — просто кукурузный сироп, знаешь? Типа эти персонажи ходят с кукурузным сиропом в жилах. Давай проверим.
[Дункан вытирает кровь с трупа Мими и облизывает палец]
Duncan О, боже. Нет, это... это не кукурузный сироп. Это... О боже, это кровь.
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Duncan Что ты взяла с собой, Тина?
Tina Самое главное. Купальник, ополаскиватель для рта, диафрагму.
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[дети оказываются внутри старого слэшера, который смотрели]
Duncan Ладно. Значит, мы в фильме.
Max Cartwright Ага. Как нам отсюда выбраться?
Gertie Michaels Да, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Дункан, можешь на него ответить?
Duncan О чём ты говоришь? Сейчас 1986 год! Наших домов ещё нет, там, наверное, просто свалки, которые собираются застроить убогими микрорайонами. Нас ещё не существует. Я точно знаю, что мои родители ещё не встретились, потому что я — незапланированный ребёнок.
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Вики Саммерс Где здесь хранят бензопилы?
Пола Что?
Вики Саммерс Нам стоит узнать, да? Где их хранят? Никогда не знаешь, когда может понадобиться бензопила.
Пола Зачем нам бензопила на девичнике?
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Nancy Я с Куртом не спала, так что, похоже, смогу всё же сохранить себя для Джорджа Майкла.
Vicki Summers Не надейся, дорогая.
Nancy Почему?
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Gertie Michaels Ты же знаешь, что Крис расстался с Вики на прошлой неделе, да? А она просто в полном расстройстве! Ты видела то завуалированное прощальное письмо/стих, что она выложила на своей странице в Фейсбуке? Это просто смешно до слёз! Я читала его вслух сама себе. Много раз!
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Mimi Кто-нибудь поможет мне собрать клубнику?
Kurt Нет, но с дынями я помогу! Говорю про её сиськи. Вы меня поняли, да?
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Kurt [Паула] О БОЖЕ, ТЫ УБИЛА ДАНКАНА! Кстати, ты классно пахнешь.
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Duncan Если это сон, то есть большая вероятность, что мой папа подойдет к нам голым и предложит ореховый пирог. Но не берите — это не ореховый пирог!
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Курт Эй, а где ваши чемоданы? Потому что, честно, ваша одежда просто отвратительная!
Вики Саммерс Говорит парень в кроп-топе.
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Vicki Summers Не могу поверить, что мы просто так смотрим, как кого-то убивают. Это что, Детройт что ли?
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Vicki Summers У меня отличная память. Это не только из-за Аддералла.
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Nancy Что значит эта татуировка?
Kurt Её мне сделали в спецшколе. Меня поймали на воровстве вишен. Я... я вишнёвый вор.
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Герти Майклс Просто продолжай в том же духе.
Макс Картрайт Что это вообще значит?
Герти Майклс Это то, что моя терапевт постоянно мне говорит.
Макс Картрайт У тебя есть терапевт?
Герти Майклс М-м.
Макс Картрайт Помогает справляться?
Герти Майклс Нет, не особо. Она физиотерапевт, так что...
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Max Cartwright Вики, тебе не обязательно умирать.
Vicki Summers Я злая девчонка из восьмидесятых фильмов ужасов, и мы уже после середины, так что, знаешь, я, пожалуй, задержалась тут больше, чем стоило бы.
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Trailer Voice-Over Они не будут петь Кумба-я... они будут кричать Кумба-нет!
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Max Cartwright Мы ещё вернёмся к этому. Понял? А пока держись подальше от Курта... и не оголяйся!
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Nancy Не могу поверить, что они все мертвы!
Vicki Summers Они никогда не были живыми! Они нереальны. Как и ты, потому что это всего лишь фильм!
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Vicki Summers Я рад, что ты умираешь!
Kurt Что?
Duncan Ничего! Она хотела сказать, что все мы рано или поздно умрём. Технически, мы начинаем умирать с самого рождения.
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[Тина возится с iPhone Вики]
Tina Что это вообще за штука?
Vicki Summers Это телефон.
Tina Да ну, давай! Я не такая уж доверчивая.
[говорит в телефон]
Tina Алло, оператор? Да, я пытаюсь позвонить, но у меня не получается, потому что телефон никуда не подключён!
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Duncan Математики так обрадовались, когда я сказал им, что дочь Аманды Картрайт — лучшая подруга моей сестры.
Gertie Michaels Сводная сестра.
Duncan Зачем ты так говоришь? Это так больно.
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Chris Briggs Кто такие батематиксы?
Duncan Фанаты Лагеря Кровавой Бани. Такое у нас классное прозвище.
Gertie Michaels Ты знаешь, что прозвище сразу теряет крутость, если его сам себе даёшь?
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Duncan Кэмп Кровавая Банька — это, можно сказать, прародитель всех слэшеров про лагеря, понял? Потрясающий дизайн, безумная музыка, черезчур театральная игра. Это культовая классика!
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Nancy Пола, ты как раз вовремя, чтобы начать готовиться к пижамной вечеринке!
Kurt Да, мы проголосовали, и ты будешь спать со мной в одном спальнике.
Paula Спасибо, Курт, но я приберегаю себя для того, у кого нет игольчатого х...
Kurt Да, конечно. Скорее молоток... х..., если уж на то пошло. Прямо как кувалда.
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Duncan Сиквел намного круче оригинала!
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Gertie Michaels Может, мы мёртвые и это рай.
Vicki Summers Это не может быть рай. Макс здесь, а она же еврейка.
Gertie Michaels А, точно. Значит, это еврейский рай.
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Blake Так значит, Нью Вэйв — это правда?
Gertie Michaels Да. Да, конечно.
Blake А я — не настоящая?
Gertie Michaels Ты настоящая только в фильме. Так что да, здесь ты реальна.
Blake О, круто.
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Max Cartwright Тебе не стоит заниматься сексом.
Nancy Почему?
Max Cartwright Потому что я слышал, что секс может тебя убить.
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Chris Briggs Хорошо. Значит, миф о Персефоне. Макс, хочешь сказать?
Max Cartwright Конечно. Она — дочь Зевса, съедает зёрна граната, а потом Аид уводит её в подземный мир.
Chris Briggs Да. Отлично. Они возвращаются в подземный мир, Персефона в панике, а Гермес такой: "Всё нормально, всё нормально. Просто смотри вперёд, иначе мы здесь застрянем навсегда."
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Герти Майклс Макс, хочешь что-нибудь записать или...
Крис Бриггс О, нет, всё в порядке, Макс. У меня уже есть копия. Ты можешь переписать у меня позже или я могу дать тебе, если... если хочешь. Я перестану болтать.
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