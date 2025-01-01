NancyЗначит, я так и не вырасту, не влюблюсь и не заведу детей. Мне снилось, что после выпуска из колледжа я встречу парня, и у нас будет ребёнок. Девочка. И если бы ей когда-нибудь нужна была я, я бы сделала для неё всё — абсолютно всё. Я бы была отличной мамой.
Gertie MichaelsОна, наверное, просто пописает на него, чтобы обозначить свою территорию.
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Vicki SummersТайсон хотел прийти сегодня вечером, а я такая: «Боже мой, нет», но вот мы здесь. Значит, ты победил, Тайсон!
Chris BriggsТак ты не видела мой пост об этом, или вообще ничего?
Vicki SummersНет, я не лезу в твой тупой Твиттер. Кстати, сегодня у тебя ещё трое подписчиков отвалились.
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Vicki SummersНэнси, ты не можешь быть финальной девушкой. Это не в твоей ДНК или как там это. Ты — застенчивая девчонка с планшетом и гитарой. Ты переспишь и потом умрёшь. Ты просто часть статистики. Без обид.
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DuncanИнтересно, вся эта кровь — просто кукурузный сироп, знаешь? Типа эти персонажи ходят с кукурузным сиропом в жилах. Давай проверим.
[Дункан вытирает кровь с трупа Мими и облизывает палец]
DuncanО, боже. Нет, это... это не кукурузный сироп. Это... О боже, это кровь.
Gertie MichaelsДа, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Дункан, можешь на него ответить?
DuncanО чём ты говоришь? Сейчас 1986 год! Наших домов ещё нет, там, наверное, просто свалки, которые собираются застроить убогими микрорайонами. Нас ещё не существует. Я точно знаю, что мои родители ещё не встретились, потому что я — незапланированный ребёнок.
Gertie MichaelsТы же знаешь, что Крис расстался с Вики на прошлой неделе, да? А она просто в полном расстройстве! Ты видела то завуалированное прощальное письмо/стих, что она выложила на своей странице в Фейсбуке? Это просто смешно до слёз! Я читала его вслух сама себе. Много раз!
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MimiКто-нибудь поможет мне собрать клубнику?
KurtНет, но с дынями я помогу! Говорю про её сиськи. Вы меня поняли, да?
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Kurt[Паула]О БОЖЕ, ТЫ УБИЛА ДАНКАНА! Кстати, ты классно пахнешь.
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DuncanЕсли это сон, то есть большая вероятность, что мой папа подойдет к нам голым и предложит ореховый пирог. Но не берите — это не ореховый пирог!
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КуртЭй, а где ваши чемоданы? Потому что, честно, ваша одежда просто отвратительная!