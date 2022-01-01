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Дмитрий Воробьев
Дмитрий Воробьев
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Дмитрий Воробьев
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Дата рождения
9 января 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Биография Дмитрия Воробьева
Родился 9 января 1965 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Дмитрия Воробьева
Завтра утром
драма, комедия, спорт
2016, Россия
0.0
Война и мир Толстого
драма, спектакль
2016, Россия
0.0
Реверберация
драма, комедия
2015, Россия
4.0
Белая белая ночь
драма
2014, Россия
6.0
Кружение в пределах кольцевой
драма
2006, Россия
3.0
Домовик и кружевница
комедия, семейный
1995, Россия
3.0
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