Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Наталья Высочанская
Natalya Vysochanskaya
Киноафиша
Персоны
Наталья Высочанская
Наталья Высочанская
Natalya Vysochanskaya
Дата рождения
10 мая 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Натальи Высочанской
Родилась 10 мая 1984 года.
Развернуть
Популярные фильмы
7.0
Крик совы
(2013)
6.8
Стражник
(2023)
6.7
Что и требовалось доказать
(2016)
Фильмография Натальи Высочанской
Позывной неизвестен
боевик
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Высшая мера
криминал, детектив, драма
2024, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Книжная девочка
мелодрама
2023, Россия
6.8
Стражник
детектив, драма
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Оставленное сердце
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Зовите Ермолова!
мелодрама
2023, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Должник
детектив, драма
2022, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Придуманное счастье
драма, мелодрама, мини-сериал
2021, Россия
Показать еще
Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой
Кабачковая икра по-азиатски — 2 добавки и закуска вкуснее, чем по бабушкиному рецепту: не горчит и отлично хранится в холодильнике
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
«Изумительный, с тончайшими поворотами»: этот мульт Pixar даже автор «Ёжика в тумане» считает шедевром — речь не про «Головоломку»
НТВ переснял главный скандинавский хит — и Пореченков вытянул его до 7,6 баллов на «Кинопоиске»: моментами круче оригинала
«Пересматривал раз 10»: режиссёр «Отпечатков» и «Бара "Один звонок"» назвал 2 российских сериала, которые считает культовыми
3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»
Кто тут мылся, брился и страдал: угадайте советский фильм по смешной сцене в ванной (тест)
От «Фишера» до «Игры престолов»: 7 шикарных сериалов с высокими рейтингами, которые я бы включила без раздумий
Негритят десять, а лучшая экранизация Кристи всего одна: у нее 8,4 на IMDb и редкие 100%
Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить