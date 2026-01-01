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Наталья Высочанская
Наталья Высочанская Natalya Vysochanskaya
Киноафиша Персоны Наталья Высочанская

Наталья Высочанская

Natalya Vysochanskaya

Дата рождения
10 мая 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Телец
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Биография Натальи Высочанской

Родилась 10 мая 1984 года. 

Популярные фильмы

Крик совы 7.0
Крик совы (2013)
Стражник 6.8
Стражник (2023)
Что и требовалось доказать 6.7
Что и требовалось доказать (2016)

Фильмография Натальи Высочанской

Позывной неизвестен
Позывной неизвестен
боевик 2025, Россия
Высшая мера 6.3
Высшая мера
криминал, детектив, драма 2024, Россия
Книжная девочка
Книжная девочка
мелодрама 2023, Россия
Стражник 6.8
Стражник
детектив, драма 2023, Россия
Оставленное сердце 5.6
Оставленное сердце
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Зовите Ермолова! 5.5
Зовите Ермолова!
мелодрама 2023, Россия
Должник
Должник
детектив, драма 2022, Россия
Придуманное счастье
Придуманное счастье
драма, мелодрама, мини-сериал 2021, Россия
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