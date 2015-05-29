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Я, Эрл и умирающая девушка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Я, Эрл и умирающая девушка. Трейлер

Я, Эрл и умирающая девушка. Трейлер

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Дата публикации: 29 мая 2015
Я, Эрл и умирающая девушка – Грег — подросток, который увлекается постановкой и снимает любительские фильмы. Он посещает старшую школу и старается лишний раз не наживать себе врагов. Большого количества друзей у него нет, есть только коллега Эрл, разделяющий его интересы, с которым они смотрят и переснимают классические киноленты. Волей случая, Грег начинает тесно общаться с одноклассницей, тихой еврейской девочкой Рейчел, у которой обнаружена лейкемия. И в процессе общения случается так, что эти двое становятся незаменимыми друг для друга… Грег пытается оказать поддержку подруге, показывая свои фильмы.
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