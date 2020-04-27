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Николай Мачульский
Николай Мачульский
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Николай Мачульский
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Дата рождения
29 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Николай Мачульский
Родился 29 декабря 1978 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Николай Мачульский
Джульбарс
военный, исторический, драма
2017, Россия
0.0
Россия 88
драма
2009, Россия
6.0
Юнгфрау
2007, Россия
0.0
Никто не знает про секс
комедия
2006, Россия
6.0
Лесная царевна
сказка
2005, Россия
7.0
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На Первом канале покажут сериал «Джульбарс» о подвиге во время войны
Драма основана на реальных событиях, рассказывающих о героическом подвиге пограничных войск и боевых собак.
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27 апреля 2020 14:38
Режиссёр «Коловрата» приступил к съёмкам новой исторической драмы «Джульбарс»
Продюсерский Центр «ГОРАД» готовит к выпуску историческую военную драму «Джульбарс», режиссёром которой выступил Иван Шурховецкий. Художественный фильм выйдет на телевизионные
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26 октября 2016 13:12
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