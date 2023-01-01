Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дипан Дипан
Киноафиша Фильмы Дипан Награды и номинации фильма Дипан
Dheepan Дипан 2015 / США
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Дипан

Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2015 Каннский кинофестиваль 2015
«Золотая пальмовая ветвь»
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Телекинез
Телекинез
2023, Россия, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить
Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова
Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде
«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала
Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке
Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей
Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили
«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР
«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел
Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше