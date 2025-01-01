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Фильмография
Жозефин де Мо
Joséphine de Meaux
Киноафиша
Персоны
Жозефин де Мо
Жозефин де Мо
Joséphine de Meaux
Дата рождения
23 января 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Булонь-Бианкур, Франция
Популярные фильмы
7.3
Пупупиду
(2011)
6.7
Нежность
(2012)
6.2
Как заработать на убийстве
(2024)
Фильмография Жозефин де Мо
Жанр
Все
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Год
Все
2024
2014
2012
2011
Все
6
Фильмы
6
Актриса
6
6.2
Как заработать на убийстве
Un ours dans le Jura
комедия, триллер
2024, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
5.9
Никогда не признавайся
N'avoue jamais
комедия
2024, Франция
5.6
Газели
Les Gazelles
комедия
2014, Франция
Смотреть трейлер
6.7
Нежность
La délicatesse / Delicacy
мелодрама
2012, Франция
Смотреть трейлер
4.6
Каникулы Дюкобю
Les vacances de Ducobu
комедия, семейный
2012, Франция
7.3
Пупупиду
Poupoupidou / Nobody Else But You
криминал, комедия
2011, Франция
Смотреть трейлер
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