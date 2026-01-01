Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Зинга
Marc Zinga
Киноафиша
Персоны
Марк Зинга
Марк Зинга
Marc Zinga
Дата рождения
21 октября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Дипан
(2015)
6.9
Тори и Локита
(2022)
6.2
Омен
(2023)
Фильмография Марк Зинга
6.2
Омен
Augure
драма
2023, Бельгия / Демократическая Республика Конго / Франция / Нидерланды / ЮАР
Смотреть трейлер
5.6
Черный ящик
Black Box
драма
2023, Бельгия / Германия
6.9
Тори и Локита
Tori et Lokita
драма
2022, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
7.5
Дипан
Dheepan
криминал, драма
2015, США
Смотреть трейлер
5.9
Полоски зебры
Les rayures du zèbre
комедия, драма
2013, Бельгия
