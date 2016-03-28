«Миссия в Майами»: Рецензия Киноафиши

Братья в законе

Матерому полицейскому Джеймсу Пэйтону (Айс Кьюб) с напарником явно не повезло. Тот неизлечимо болтлив – не может заткнуться даже в засаде. А его природная «грациозность»? На секретном задании из кармана Бена Барбера (Кевин Харт) выпал полицейский значок, и агентов под прикрытием чуть было не расстреляли. А ещё детектив-недоучка на редкость самолюбив, глуп, как пробка, и не расстается с ярко-желтыми шароварами – в общем, ходячее посмешище, да и только. Но хуже всего то, что этот законченный придурок собирается жениться на родной сестре своего напарника. А уж такое, согласитесь, ни в какие ворота не лезет…

Айс Кьюб (Джеймс Пэйтон) и Кевин Харт (Бен Барбер). Кадр из фильма «Миссия в Майами»

Как объяснить болтливому недоумку, что быть детективом – призвание не его? И тогда Джеймс берет Бена с собой в мини-командировку. Дело плевое: отыскать в Майами одного хакера и задать ему пару вопросов. И всё. Однако по прибытии к месту назначения ситуация в корне меняется. Во-первых, выяснилось, что хакер человек не простой, а очень быстро бегающий – поймать его оказалось делом нелегким. Во-вторых, пока бегали за хакером, натолкнулись на местную мафию, с которой, сами понимаете, надо бы разобраться. А в-третьих… У Бена Барбера обнаружился еще один талант – умение даже самые элементарные вещи превращать в хаос…

Кадр из фильма «Миссия в Майами»

«Миссия в Майами» Тима Стори – это сиквел. Если помните, пару лет назад в прокате появилась «Совместная поездка» с Айс Кьюбом и Кевином Хартом, собравшая в итоге порядка 140 миллионов долларов. (Для фильма с бюджетом в 20 миллионов результат, мягко говоря, неплохой). Остаться незамеченным такой успех, понятное дело, не мог, поэтому вопрос «снимать или не снимать продолжение» даже не возникал. Конечно, снимать! А для пущей уверенности в успехе, было решено совершенно ничего не менять: закадровая команда осталась прежней, артисты – те же, сюжет – тот же…

Кадр из фильма «Миссия в Майами»

Да, трепач и неудачник Бен Барбер на этот раз уже успел закончить академию, и его свадьба с сестрой Джеймса – дело решенное. В остальном же сюжетная схема осталась без изменений: полицейский-ас и полицейский-лох отправляются на ерундовое задание и случайно перебегают дорогу маститому мафиози. Некоторые сюжетные повороты и фишки тоже тщательно скопированы из первой части: в самом деле, зачем изобретать новый велосипед, ежели и старый пока ещё на ходу? Поэтому волей-неволей возникает стойкое ощущение дежавю.

Кадр из фильма «Миссия в Майами»

Тем не менее «Миссия в Майами» вполне «съедобна». В фильме очень приличный саундтрек (знатоки рэпа меня поймут), без преувеличения чумовые погони (как «пешие», так и на авто), много удачных пародийных выпадов в сторону избитых киношных клише вроде «финальной драки на пустом заводе» (у Тима Стори эта сцена просто бесподобна). Еще бы юмора в диалоги прибавить – было бы совсем хорошо. Да и с кастингом у «Миссии» проблемы не маленькие: не зря герои называют хакера ЭйДжея «бюджетным вариантом Джеки Чана» - Джеки Чан (или просто яркий комедийный актер) был бы на месте Кен Жонга очень кстати. Впрочем, то же самое можно сказать и о Кевине Харте – эх, чтобы сделал с подобной ролью Крис Такер… Но уж что есть, то есть.

В русском прокате с 31 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм Расписание и покупка билетов на фильм «Миссия в Майами».

Вера Алёнушкина