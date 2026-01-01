Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Бушмелева
Mariya Bushmeleva
Мария Бушмелева
Мария Бушмелева
Mariya Bushmeleva
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.8
Учитель в законе
(2010)
6.6
Будь со мной
(2009)
4.9
Смайлик
(2014)
Фильмография Мария Бушмелева
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мелодрама
Год
Все
2014
2010
2009
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
4.9
Смайлик
Smaylik
мелодрама
2014, Россия
Смотреть трейлер
6.8
Учитель в законе
драма, криминал
2010, Россия
6.6
Будь со мной
Bud so mnoy
мелодрама
2009, Россия
Смотреть трейлер
