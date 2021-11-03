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Алёна Яковлева
Алёна Яковлева
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Алёна Яковлева
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Дата рождения
2 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Биография Алёна Яковлева
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Статьи о персоне
От заявившей о домогательствах Яковлевой требуют подробности: «Надеюсь, не Михалков»
Наталья Штурм считает, что режиссерам важнее приставаний к актрисам спонсоры и их деньги.
Написать
3 ноября 2021 09:02
«Карьера любой ценой»: Яковлева заговорила о домогательствах «известного режиссера»
Артистка выступила с обвинениями в адрес жертв харассмента.
Написать
1 ноября 2021 13:01
«Так долго длиться не может»: Яковлева сделала признание об уходе Ширвиндта
Решение знаменитого постановщика не стало для нее неожиданностью.
Написать
28 сентября 2021 12:14
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