Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Смайлик - трейлер
Киноафиша Трейлеры Смайлик. Трейлер

Смайлик. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 1 апреля 2015
Смайлик – Вы верите в любовь с первого взгляда в современном мире безумных скоростей и бесконечных СМС? Разные люди находят друг друга и знакомятся в социальных сетях. У каждого из них - своя устроенная жизнь, привычки, привязанности. Казалось бы, ничего не предвещает судьбоносных перемен… Что может поколебать этот устойчивый и привычный мир? Разве что, случайный смайлик на мониторе... И безумное предложение встретиться… Смайлик - величайшее изобретение нашего времени! «Смайлик» - три новеллы, три истории любви с непредсказуемой развязкой.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Яна2015 30 октября 2015, 00:04
Плюсы "Смайлика", в первую очередь, его естественность и эмоциональность. Три истории, где каждая хороша по своему, каждая оригинальна и местами забавна. В них обычный смайл значит намного больше, чем слова, произносимые "для галочки", в них дела доказывают поступками, а не обещаниями, любовь выражается во взглядах, а не искусственных речах и финал дает надежду на долгое и счастливое будущее. Фильм правдив и не затянут. Вы давно смотрели душевное кино? Если давно, то вперед, в кино, заряжаться позитивом, добротой и любовью.
30 октября 2015, 00:04 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.9 Смайлик
Смайлик мелодрама, 2014, Россия
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
Воображаемый друг - trailer 02:04
Воображаемый друг  trailer
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Мой папа - медведь - трейлер 02:17
Мой папа - медведь  трейлер
Джульетта и Ромео - дополнительный трейлер 01:30
Джульетта и Ромео  дополнительный трейлер
Вниз - трейлер 01:40
Вниз  трейлер
Клёвый УLove - трейлер 01:12
Клёвый УLove  трейлер
Одержимые. Наследие дьявола - дублированный трейлер 00:59
Одержимые. Наследие дьявола  дублированный трейлер
Яга на нашу голову - тизер 01:18
Яга на нашу голову  тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше