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Идеаль Идеаль
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L'idéal

Идеаль, 2016

2016 / Франция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Идеаль» - это вторая режиссёрская работа известного французского писателя Фредерика Бегбедера («Любовь живёт три года»). Кроме того, картина является сиквелом ленты «99 франков» с Жаном Дюжарденом. В этот раз образ главного героя книг Бегбедера на себя примерил актёр Гаспар Пруст («Поющие завтра»). Также в ленте снялись: Одри Флеро («Полночь в Париже», «1+1»), Анамария Вартоломей («Джеки в царстве женщин»), Джонатан Ламбер («Реальность») и другие.

Главный герой фильма «Идеаль», Октав Паранго, не может жить спокойно. В этот раз судьба заносит его в Москву. В российской столице он пытается отыскать самую красивую девушку, чтобы сделать из неё успешную топ-модель. Попутно Октав предаётся своим любимым разрушающим тело и душу развлечениям, и вот он встречает прекрасную Елену. К чему же приведут эти интернациональные отношения?

- Фильм «Идеаль» является киноадаптацией одноимённой книги Фредерика Бегбедера, который сам же её и экранизирует

- «Идеаль» - это второй режиссёрский проект Фредерика Бегбедера, первым был «Любовь живёт три года»

- Фильм «Идеаль» расскажет историю героя книг Бегбедера Октава Паранго, которого зрители также видели в ленте «99 франков». Тогда персонажа сыграл Жан Дюжарден, в «Идеаль» же роль исполнил Гаспар Пруст

- Актёр Гаспар Пруст играл в дебютной ленте Бегбедера 

«Американки слишком здоровые, француженки слишком капризные, немки слишком спортивные, японки слишком покорные, итальянки слишком ревнивые, англичанки слишком пьющие, голландки слишком раскрепощенные, испанки слишком томные! Остаются русские, обладающие особой красотой и необъяснимой властью над людьми». – в этом был убежден Октав, скаут крупнейшей косметической компании «Идеаль», отправляясь в Россию. Жизнь гламурного вербовщика нервная и вредная для здоровья: попробуй-ка прочесать все московские ночные клубы, попить водки с каждым встречным олигархом, поколесить по необъятным заснеженным просторам да еще пересмотреть тысячи нереальных красавиц. Так и с ума сойти недолго, но целый год худо-бедно Октав справлялся со своими обязанностями. Пока однажды парижское начальство, забившееся в истерике из-за опозоривших «Идеаль» смелых эротических эскапад главной звезды, не сказало ему: умри или найди – за неделю! – не рядовую модель, а сокровище, новое – идеальное – лицо…
 

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 27 апреля 2017
Премьера онлайн 15 ноября 2021
Премьера в мире 15 июня 2016
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Фредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер
В ролях
Гаспар Пруст
Гаспар Пруст
Одри Флеро
Одри Флеро
Анамария Вартоломеи
Анамария Вартоломеи
Джонатан Ламбер
Джонатан Ламбер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Постер фильма Идеаль 3 постера
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Идеаль
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Наша рецензия
Фредерик Бегбедер является типичным представителем так называемой прослойки «интелектуэлей», задыхающейся от классовости французского общества. Воспитанный в семье переводчицы рафинированных дамских романов и профессионального рекрутёра, он был просто обязан попасть в элитарную ячейку. Сначала молодой человек становится акулой рекламного бизнеса, а потом обличает эту самую культуру потребления, становясь одним из самых провокационных и бескомпромиссных европейских писателей…
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Ирина Миронова 29 апреля 2017, 22:53
😊👍 Побывала вчера на предпоказе комедии «Идеаль» в кинотеатре «Мувиз», Волгоград . Фильм по одноимённому роману Фредерика Бегбедера (он же тут и… Читать дальше…
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26 апреля 2017 17:10
В Волгограде пройдёт предпремьерный показ фильма «Идеаль» 25 апреля, на 2 дня раньше общероссийской премьеры, кинотеатр «Мувиз» в Волгограде станет местом проведения препремьерного показа злободневной комедии Фредерика
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21 апреля 2017 23:40
Фредерик Бегбедер представит свой фильм «Идеаль» в Москве 6 и 7 апреля режиссёр злободневной комедии «Идеаль» Фредерик Бегбедер приедет в столицу, чтобы лично представить свою картину. Программа мероприятий: 6 апреля в 20.00, «Синема
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5 апреля 2017 12:00
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