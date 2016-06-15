Идеаль, 2016

Фильм «Идеаль» - это вторая режиссёрская работа известного французского писателя Фредерика Бегбедера («Любовь живёт три года»). Кроме того, картина является сиквелом ленты «99 франков» с Жаном Дюжарденом. В этот раз образ главного героя книг Бегбедера на себя примерил актёр Гаспар Пруст («Поющие завтра»). Также в ленте снялись: Одри Флеро («Полночь в Париже», «1+1»), Анамария Вартоломей («Джеки в царстве женщин»), Джонатан Ламбер («Реальность») и другие.

Главный герой фильма «Идеаль», Октав Паранго, не может жить спокойно. В этот раз судьба заносит его в Москву. В российской столице он пытается отыскать самую красивую девушку, чтобы сделать из неё успешную топ-модель. Попутно Октав предаётся своим любимым разрушающим тело и душу развлечениям, и вот он встречает прекрасную Елену. К чему же приведут эти интернациональные отношения?