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Одри Флеро
Audrey Fleurot
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Одри Флеро
Одри Флеро
Audrey Fleurot
Дата рождения
6 июля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Мант-ла-Жоли, Франция
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Одри Флеро
Родилась 6 июля 1977 года. Мант-ла-Жоли, Франция.
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Популярные фильмы
8.7
1+1
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Костер судьбы
(2019)
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(2019)
Фильмография Одри Флеро
5.9
Отпуск по семейным обстоятельствам
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комедия, драма, семейный
2025, Франция
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Женщины войны
драма, военный, исторический, мини-сериал
2022, Франция
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комедия, криминал, детектив
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2020, Франция
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7.5
Коллапс
боевик, фантастика, триллер, мини-сериал
2019, Франция
7.5
Костер судьбы
драма, исторический, мини-сериал
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Идеаль
L'idéal
комедия
2016, Франция
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Рецензия
6.4
Добро пожаловать в ПОП
Pop Redemption
мюзикл, комедия
2014, Франция
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Новости о Одри Флеро
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