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Дэвид Хэрвуд
Дэвид Хэрвуд
David Harewood
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Дэвид Хэрвуд
David Harewood
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Дата рождения
8 декабря 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Дэвид Хэрвуд
Родился 8 декабря 1965 года. Бирмингем, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэвид Хэрвуд
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама
2016, Великобритания / США
7.0
Братья из Гримсби
комедия
2016, США
7.0
Третья персона
драма, мелодрама
2014, США
6.0
Кровавый алмаз
триллер, драма, приключения
2006, США
7.0
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