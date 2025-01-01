Пару лет назад я была на молодежном концерте в церкви и увидела самого красавца на свете. Он смотрел прямо на меня. Мы сходили на свидание, и потом безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно сильно влюбились. А потом он умер. Укус змеи. На его похоронах я была в полном отчаянии. Я не могла собраться с собой. И тогда я увидела другого мужчину. Дальнего родственника покойного. Он был одним из носильщиков гроба и, похоже, с трудом справлялся с этой задачей.