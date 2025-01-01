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Киноафиша Фильмы Зачинщики Цитаты из фильма Зачинщики

Цитаты из фильма Зачинщики

David Ghantt Ты пукнул прямо мне в задницу. Это как пересадка пердежа.
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David Ghantt [после того, как у Дэвида выстрелил пистолет, спрятанный за поясом] Похоже, он только что задел меня там, между булочками.
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David Ghantt Я начинаю чувствовать себя кукурузным хот-догом на вечеринке хот-догов, и, скажу тебе честно, это не лестно.
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Jandice Пару лет назад я была на молодежном концерте в церкви и увидела самого красавца на свете. Он смотрел прямо на меня. Мы сходили на свидание, и потом безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно сильно влюбились. А потом он умер. Укус змеи. На его похоронах я была в полном отчаянии. Я не могла собраться с собой. И тогда я увидела другого мужчину. Дальнего родственника покойного. Он был одним из носильщиков гроба и, похоже, с трудом справлялся с этой задачей.
David Ghantt Мне было тяжело его поднимать.
Jandice В любом случае, после похорон мы поговорили, и я подумала: один умер, а этот жив. Возьму живого. Вот мы и здесь, спустя два года.
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David Ghantt [озадачен пятном крови на груди Келли] Почему это не молоко?
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Mike McKinney Итак. Кого вы хотите, чтобы я убил?
Steve Chambers Эй, эй, Майк! Обсудим это потом. Не сейчас. Не при...
[Стив кивает в сторону своих двух маленьких сыновей]
Mike McKinney [шёпотом] А, понятно... это один из них?
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Scanlon Кэти Кэнди Кейн — она стриптизёрша?
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Scanlon [показывая фотографию Дэвида Ганта] Посмотри на него. Он будто ребёнок от Кенни Роджерса и Кенни Логгинса... а потом Кенни Джи подкатил на день рождения, начал играть на флейте и всё испортил.
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Mike McKinney У меня новая работа.
David Ghantt Серьёзно? Чем занимаешься?
Mike McKinney Подготовка налогов.
David Ghantt Да ну? Вот это да.
Mike McKinney Да нет, я шучу. Будет больше убийств.
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Runny Пожалуйста, не стреляйте. У меня есть дети.
David Ghantt Да? А твои дети знают, что ты лживый, подлый убл#док?
Runny Ну... Я просто не находил подходящего момента, чтобы им сказать.
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Jandice [пока Келли и Джендис дерутся, Келли атакует её тюбиком женского крема под названием Вагавэй] Нет, не Вагавэй! Его же больше не делают!
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David Ghantt [за кадром] Стив был мелким вором, известным тем, что крал крошечные коляски из детских больниц.
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David Ghantt Я бы ради тебя ограбил похоронное бюро.
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Kelly Campbell Можем сгонять в Бразилию. Ты когда-нибудь был в Рио?
David Ghantt Я в аэропорту был всего пару раз за всю жизнь.
Kelly Campbell О, это настоящее волшебное место.
David Ghantt Да, самолёты взлетают и садятся — всё такое.
Kelly Campbell Нет, Рио.
David Ghantt А, Рио, да, да.
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David Ghantt Я похож на ребёнка Иисуса и кота.
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Plewe Это свисток из соплей.
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Steve Chambers Они должны понять, что подарки не появляются просто так под ёлкой. Хотелось бы увидеть, как эти болваны сами заработают семнадцать миллионов долларов. Они даже не знают, с чего начать.
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Steve Chambers Как мне к вам обращаться, сэр?
Steve Chambers Никак. Тебе никогда не нужно меня видеть или знать моё имя. Можешь звать меня Джеппетто.
David Ghantt Джеппетто?
Steve Chambers Да, Джеппетто. Как у Буратино. Я управляю нитями.
David Ghantt Мне кажется, ты имеешь в виду Стромболи.
Steve Chambers Что ты сказал?
David Ghantt Ничего. Просто думаю, что ты имеешь в виду Стромболи. Джеппетто был резчиком по дереву, а Стромболи — кукловод.
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Mike McKinney У этого пистолета есть свои секреты... не так ли?
Mike McKinney [шёпотом к пистолету] Не так ли?
Mike McKinney [наклоняется, чтобы послушать] Я по-испански не говорю.
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David Ghantt [кашляет, застрял кусочек чурроса] Нет, всё нормально, я просто подавился своим чурросом.
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David Ghantt Приготовьте сиськи.
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David Ghantt Один четыре три, Келли Кэмпбелл.
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Kelly Campbell Ладно, мне надо бежать.
Kelly Campbell [соблазнительно] Мне нужно постирать свои трусики... своим ртом.
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Kelly Campbell Слушай, я понимаю, вы просто двое порядочных парней, выполняющих сложную работу.
[Агент Скэнлон хмурится из-за того, что его приняли за мужчину]
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Kelly Campbell Думаю, это «hasta la muerte».
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David Ghantt Иногда единственный выход — это пройти через это.
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David Ghantt Я здесь, милочка. Не волнуйся ни о чём.
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Michelle Chambers Добро пожаловать в Раковину Нептуна.
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