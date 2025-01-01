David GhanttТы пукнул прямо мне в задницу. Это как пересадка пердежа.
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David Ghantt[после того, как у Дэвида выстрелил пистолет, спрятанный за поясом]Похоже, он только что задел меня там, между булочками.
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David GhanttЯ начинаю чувствовать себя кукурузным хот-догом на вечеринке хот-догов, и, скажу тебе честно, это не лестно.
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JandiceПару лет назад я была на молодежном концерте в церкви и увидела самого красавца на свете. Он смотрел прямо на меня. Мы сходили на свидание, и потом безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно, безумно сильно влюбились. А потом он умер. Укус змеи. На его похоронах я была в полном отчаянии. Я не могла собраться с собой. И тогда я увидела другого мужчину. Дальнего родственника покойного. Он был одним из носильщиков гроба и, похоже, с трудом справлялся с этой задачей.