Mr. Gierasch Садитесь, господа. Похоже, кто-то из этого класса списал на вчерашнем экзамене по истории. Сегодня суббота. Следующее занятие — в понедельник. Значит, мы имеем довольно неприятную ситуацию. Если виновник не объявится или его не найдут к тому времени, я буду вынужден завалить весь класс.

Chris Reese Разве это справедливо, сэр? Списал только один из нас.

Mr. Gierasch Этот человек опозорил всех нас, и я этого не потерплю.

David Green Откуда вы уверены, что кто-то списал, сэр?

Mr. Gierasch Пока что я предпочитаю оставить доказательства при себе.

Rip Van Kelt Разве нельзя просто выбросить старый тест и дать нам новый?