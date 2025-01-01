Dr. BartramЯ бы хотел забыть, что это вообще случилось.
David GreenНет, сэр. Вы никогда этого не забудете, потому что я останусь здесь. И каждый раз, когда вы меня увидите, вы вспомните, что это случилось. Вы использовали меня ради футбола. А я воспользуюсь вами, чтобы поступить в Гарвард.
Charlie DillonПравда, на прошлых выходных в Мэдисон-сквер-гарден прошёл религиозный возрождение. Епископ Фултон Шин произнёс такую вдохновенную речь, что 10 000 человек приняли католицизм. Потом Билли Грэм встал и прочитал пламенную проповедь, и ещё 10 000 человек приняли протестантизм, а в конце программы Пэт Бун встал и спел "Золотая жила на небесах", и 20 000 евреев записались в ВВС!
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Sally WheelerТы мне солгала!
David GreeneЯ тебе не лгал! Я лгал своему отцу! Я лгал себе!
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Dr. Bartram...и кроткие наследуют землю.
David GreenИнтересно, насколько они будут кроткими, когда это случится, сэр.
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Mr. GieraschСадитесь, господа. Похоже, кто-то из этого класса списал на вчерашнем экзамене по истории. Сегодня суббота. Следующее занятие — в понедельник. Значит, мы имеем довольно неприятную ситуацию. Если виновник не объявится или его не найдут к тому времени, я буду вынужден завалить весь класс.
Chris ReeseРазве это справедливо, сэр? Списал только один из нас.
Mr. GieraschЭтот человек опозорил всех нас, и я этого не потерплю.