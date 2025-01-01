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Цитаты из фильма Школьные узы

[последние реплики]
Charlie Dillon Знаешь что? Я всё равно поступлю в Гарвард. И через десять лет никто не вспомнит обо всём этом. А ты так и останешься г**овным иудеем.
David Green А ты всё так же будешь му##ком.
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Dr. Bartram Я бы хотел забыть, что это вообще случилось.
David Green Нет, сэр. Вы никогда этого не забудете, потому что я останусь здесь. И каждый раз, когда вы меня увидите, вы вспомните, что это случилось. Вы использовали меня ради футбола. А я воспользуюсь вами, чтобы поступить в Гарвард.
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David Green [Стоя под дождём возле Иселин Холл] ТРУСЫ!
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Jack Connors Ладно, признаю, знаешь. Я антисемит. Шучу про евреев, думаю, они грязные, настырные. И знаешь что? Дэвид Грин — единственный, кого я когда-либо встречал близко.
McGoo В чём твоя точка, Коннорс?
Jack Connors Он нормальный парень.
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Dr. Bartram Стоило ли это того? Нарушить традицию ради победы в футбольном матче?
David Green Ваша традиция или моя, сэр?
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David Green Я уважаю вашу традицию. Я пойду к директору и совру.
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David Green Ты так и не сказал, к какой религии ты принадлежишь.
Chris Reese Я методист.
David Green Методист. И я всё это время не знал об этом.
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McGivern Если сегодня ночью я не получу полный кайф, я порежу себе горло этим лезвием. По-моему, секс — единственный смысл моей жизни.
Charlie Dillon Тогда будь осторожен, чтобы не порезать руку.
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Charlie Dillon Правда, на прошлых выходных в Мэдисон-сквер-гарден прошёл религиозный возрождение. Епископ Фултон Шин произнёс такую вдохновенную речь, что 10 000 человек приняли католицизм. Потом Билли Грэм встал и прочитал пламенную проповедь, и ещё 10 000 человек приняли протестантизм, а в конце программы Пэт Бун встал и спел "Золотая жила на небесах", и 20 000 евреев записались в ВВС!
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Sally Wheeler Ты мне солгала!
David Greene Я тебе не лгал! Я лгал своему отцу! Я лгал себе!
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Dr. Bartram ...и кроткие наследуют землю.
David Green Интересно, насколько они будут кроткими, когда это случится, сэр.
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Mr. Gierasch Садитесь, господа. Похоже, кто-то из этого класса списал на вчерашнем экзамене по истории. Сегодня суббота. Следующее занятие — в понедельник. Значит, мы имеем довольно неприятную ситуацию. Если виновник не объявится или его не найдут к тому времени, я буду вынужден завалить весь класс.
Chris Reese Разве это справедливо, сэр? Списал только один из нас.
Mr. Gierasch Этот человек опозорил всех нас, и я этого не потерплю.
David Green Откуда вы уверены, что кто-то списал, сэр?
Mr. Gierasch Пока что я предпочитаю оставить доказательства при себе.
Rip Van Kelt Разве нельзя просто выбросить старый тест и дать нам новый?
Mr. Gierasch И притвориться, что никто не списывал? Но кто-то списал. Тот, кто это сделал, лишил вас чести. Если я закрою на это глаза, значит, он лишит меня чести тоже. Оставляю это вам, господа.
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Dr. Bartram Вы, ребята, очень... упорные, не так ли?
David Green Иногда приходится, сэр.
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McGoo [притворяется чиханием, когда мимо проходит Дэвид] Ай-Ев!
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McGivern Преступный плод горек на вкус. Преступление не окупается. Тень знает.
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Sally Wheeler Мне нужно признаться: я думаю о тебе больше, чем следовало бы.
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[первые реплики]
Joyce Дэйви! Дэйви, ты здесь.
[крепкие объятия]
Jack Connors Он не на войну уходит, всего лишь в Массачусетс, ага?
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Sally Wheeler Все спрашивают меня, каково это — целоваться с еврейкой.
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Charlie Dillon [о Дэвиде] Оказывается, наш золотой мальчик — всего лишь лживый и предательский еврей.
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Dr. Bartram Кодекс чести — живой организм. Он не может существовать в вакууме.
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Mr. Cleary Культурная среда, в которой человек живёт, должна быть так же важна, как воздух, которым он дышит... и пища, которую он ест.
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