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Дурацкое дело нехитрое Дурацкое дело нехитрое
Киноафиша Фильмы Дурацкое дело нехитрое Отзывы о фильме «Дурацкое дело нехитрое»
Kraftidioten Дурацкое дело нехитрое 2014 / Норвегия / Швеция / Дания
7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Дурацкое дело нехитрое»

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BliK 3 февраля 2016, 09:33
Оценка
Шикарный фильм для тех, кто ценит тонкий юмор. Главный злодей - прекрасный викинг с нарушенной психикой, как персонаж понравился больше всех. Ну мне, как девочке ;)) Красивейшие виды заснеженной Норвегии, куча нелепых убийств и обыденность преступлений, которая лучше 3d позволяет погрузиться в реальность фильма.



10/10 - северяне, как и во многом на высоте ✊
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
fanbunga 3 февраля 2016, 09:33
ой, спасибо! бегу искать✊
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
fanbunga 3 февраля 2016, 09:33
Скарсгард очень убедителен. Мафиозники прописаны и сыграны прикольно. Сербский дедок такой крепкий, конкретный. Сербы как-то симпатичнее показались, ближе они к нам, чем диетические, постные норвежцы.

Хорошее кино. Мрачноватое вообще-то. Хотя когда последний из Радованов самоубился, я не сдержалась. Напряжение, видимо, выплеснулось...
3 февраля 2016, 09:33 Ответить
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