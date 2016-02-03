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Дурацкое дело нехитрое
Отзывы о фильме «Дурацкое дело нехитрое»
Kraftidioten
Дурацкое дело нехитрое
2014 / Норвегия / Швеция / Дания
Трейлер
7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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BliK
3 февраля 2016, 09:33
Оценка
Шикарный фильм для тех, кто ценит тонкий юмор. Главный злодей - прекрасный викинг с нарушенной психикой, как персонаж понравился больше всех. Ну мне, как девочке ;)) Красивейшие виды заснеженной Норвегии, куча нелепых убийств и обыденность преступлений, которая лучше 3d позволяет погрузиться в реальность фильма.
10/10 - северяне, как и во многом на высоте ✊
3 февраля 2016, 09:33
0
0
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fanbunga
3 февраля 2016, 09:33
ой, спасибо! бегу искать✊
3 февраля 2016, 09:33
0
0
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fanbunga
3 февраля 2016, 09:33
Скарсгард очень убедителен. Мафиозники прописаны и сыграны прикольно. Сербский дедок такой крепкий, конкретный. Сербы как-то симпатичнее показались, ближе они к нам, чем диетические, постные норвежцы.
Хорошее кино. Мрачноватое вообще-то. Хотя когда последний из Радованов самоубился, я не сдержалась. Напряжение, видимо, выплеснулось...
3 февраля 2016, 09:33
0
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