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Кристофер Соммерс
Кристофер Соммерс
Christopher Sommers
О персоне
Фильмография
Кристофер Соммерс
Christopher Sommers
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Дата рождения
30 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Биография Кристофера Соммерса
Родился 30 июня 1977 года. Австралия.
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Фильмография Кристофера Соммерса
Страх темноты
триллер
2016, Австралия
3.0
Бесконечное небо
мелодрама, драма
2007, Австралия
7.0
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