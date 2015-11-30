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«Предопределение», – а именно так называется фильм: Predestination; ни о каком «патруле времени» здесь не идет и речи, – один из самых радикальных приколов (дурацкое слово, но оно тут наиболее уместно) в истории кинематографа. Возможно, если говорить о фабуле, самый радикальный. И, собственно, этим грандиозным приколом картина совершенно исчерпывается. Посему, дабы сказать о «Предопределении» хоть что-нибудь существенное, необходимо раскрыть его ключевой – и единственный – сюжетный финт, то…