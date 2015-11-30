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Патруль времени Патруль времени
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Predestination Патруль времени 2014 / Австралия
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Патруль времени»

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Наша рецензия

«Предопределение», – а именно так называется фильм: Predestination; ни о каком «патруле времени» здесь не идет и речи, – один из самых радикальных приколов (дурацкое слово, но оно тут наиболее уместно) в истории кинематографа. Возможно, если говорить о фабуле, самый радикальный. И, собственно, этим грандиозным приколом картина совершенно исчерпывается. Посему, дабы сказать о «Предопределении» хоть что-нибудь существенное, необходимо раскрыть его ключевой – и единственный – сюжетный финт, то…

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Toporock 30 ноября 2015, 23:53
Не плохо, но не более того. Не понимаю Комон, что у тебя вызвало такой восторг?

В целом действительно все понятно за ранее, кто и как. Не очень понятно зачем этот гермофродитский уклон. Сам по себе фильм скучноватый, декорации самые дешевые, каких то оригинальных диалогов нет. Сочувствовать не кому. Персонаж босса, остался загадкой. Дешевый вариант "Луперов" короче 5\10
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Foggy 30 ноября 2015, 23:53
обычный середнячок...главная ошибка - это манера повествования, потому что натурально хохма творится на экране, и воспринимать это серьезно, как пытается подать режиссер никакого желания...

мб просто авторы не старались, а у Хайнлайна там ирония и сарказм, и могла получиться неплохая комедия, но по факту получилась лишь занятная пустышка...взялись бы тогда что ли за экранизацию I'll fear no evil - там всяко повеселее и позабористее материал... если еще и актрису покрасивее пригласить

ps 7/10
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Toporock 30 ноября 2015, 23:53
Цитата (Queen Julia, 06/12/2014 - 21:24:14):Сначала появился мужик, похожий на Дикаприо.

Это точно. Хотя видно что не мужик вовсе сразу
30 ноября 2015, 23:53 Ответить
Foggy 3 декабря 2015, 13:24
что дама сама себя трахнула, а потом сама себя родила

это победа, однозначно (почему на этом месте феминистки не писают от счастья кипятком непонятно, этот фильм однозначно должен был порвать прокаты в Евросоюзе)...99.9% что Нолан со своим Interstellar хотел бы быть этой дамой...буду смотреть тем более, что конкретно этот рассказ Хайнлайна не читал.
3 декабря 2015, 13:24 Ответить
Alessia 4 декабря 2015, 13:49
Фильм очень скучный, нудный и бредовый. Некрасивые актеры, некрасивые декорации, смысла ноль. Не тратьте зря время. А у сценариста явно была двойка по анатомии.
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Toporock 4 декабря 2015, 13:49
Цитата (Comon, 09/12/2014 - 02:20:49):Фильмец крутейший.



Комон, твой литературный пассаж, окончательно убедил меня. Иду✊
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
Toporock 4 декабря 2015, 13:49
Хмм , от гениально до бреда... Надо смотреть я думаю✊
4 декабря 2015, 13:49 Ответить
fanbunga 6 декабря 2015, 10:10
Ух, накрутили...Петли идут прямо серпантином.

Пробовала своим пересказывать сюжет, ржут и руками машут. А смотреть было ничо так, интересно. Экшена мало совсем, серьезно очень, важно и с мелодраматическим надрывом.

Надрывалась в основном Сара Снук. Главный лупер Хоук какой-то пресный совсем.



получается истинная сумятица…

Нету никакой сумятицы, очень логично и стройно. Петелька в петельку.
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
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