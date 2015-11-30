«Предопределение», – а именно так называется фильм: Predestination; ни о каком «патруле времени» здесь не идет и речи, – один из самых радикальных приколов (дурацкое слово, но оно тут наиболее уместно) в истории кинематографа. Возможно, если говорить о фабуле, самый радикальный. И, собственно, этим грандиозным приколом картина совершенно исчерпывается. Посему, дабы сказать о «Предопределении» хоть что-нибудь существенное, необходимо раскрыть его ключевой – и единственный – сюжетный финт, то…
В целом действительно все понятно за ранее, кто и как. Не очень понятно зачем этот гермофродитский уклон. Сам по себе фильм скучноватый, декорации самые дешевые, каких то оригинальных диалогов нет. Сочувствовать не кому. Персонаж босса, остался загадкой. Дешевый вариант "Луперов" короче 5\10
мб просто авторы не старались, а у Хайнлайна там ирония и сарказм, и могла получиться неплохая комедия, но по факту получилась лишь занятная пустышка...взялись бы тогда что ли за экранизацию I'll fear no evil - там всяко повеселее и позабористее материал... если еще и актрису покрасивее пригласить
ps 7/10
Это точно. Хотя видно что не мужик вовсе сразу
это победа, однозначно (почему на этом месте феминистки не писают от счастья кипятком непонятно, этот фильм однозначно должен был порвать прокаты в Евросоюзе)...99.9% что Нолан со своим Interstellar хотел бы быть этой дамой...буду смотреть тем более, что конкретно этот рассказ Хайнлайна не читал.
Комон, твой литературный пассаж, окончательно убедил меня. Иду✊
Пробовала своим пересказывать сюжет, ржут и руками машут. А смотреть было ничо так, интересно. Экшена мало совсем, серьезно очень, важно и с мелодраматическим надрывом.
Надрывалась в основном Сара Снук. Главный лупер Хоук какой-то пресный совсем.
получается истинная сумятица…
Нету никакой сумятицы, очень логично и стройно. Петелька в петельку.
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