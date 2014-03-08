Menu
IMDb Rating: 7.4
Predestination

Predestination

Predestination 18+
Synopsis

For his final assignment, a top temporal agent must pursue the one criminal that has eluded him throughout time. The chase turns into a unique, surprising and mind-bending exploration of love, fate, identity and time travel taboos.
Country Australia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2014
Online premiere 26 November 2014
World premiere 8 March 2014
Release date
4 December 2014 Russia Top Film Distribution 16+
28 August 2014 Australia
4 December 2014 Belarus
24 December 2014 Brazil
9 January 2015 China
19 December 2014 Estonia
1 December 2014 France
4 December 2014 Germany
20 February 2015 Great Britain
26 March 2015 Hong Kong
30 December 2014 Indonesia
20 February 2015 Ireland
1 July 2015 Italy
28 February 2015 Japan
4 December 2014 Kazakhstan
28 August 2014 Mexico C
30 July 2015 Portugal
7 January 2015 South Korea
9 January 2015 USA
4 December 2014 Ukraine
MPAA R
Budget $5,100,000
Worldwide Gross $4,942,449
Production Screen Australia, Screen Queensland, Blacklab Entertainment
Also known as
Predestination, Predestinación, Prédestination, Predestination: Paradox času, Preodredište, Bedistsera, Časovni agent, Ettemääratus, Időhurok, Lemtis, O Predestinado, Predestinado, Przeznaczenie, Tiền Định, Zamanın Ötesinde, Ταξιδιώτης στον χρόνο, Патрул във времето, Патруль времени, Предодређење, Предопределен, Призначення, プリデスティネーション, 前目的地, 超時空攔截
Director
Michael Spierig
Michael Spierig
Peter Spierig
Peter Spierig
Cast
Ethan Hawke
Ethan Hawke
Noah Taylor
Noah Taylor
Sarah Snook
Sarah Snook
Christopher Kirby
Christopher Kirby
Cast and Crew
7.5
7.4 IMDb
Film Reviews
Foggy 30 November 2015, 23:53
обычный середнячок...главная ошибка - это манера повествования, потому что натурально хохма творится на экране, и воспринимать это серьезно, как… Read more…
fanbunga 6 December 2015, 10:10
Ух, накрутили...Петли идут прямо серпантином.
Пробовала своим пересказывать сюжет, ржут и руками машут. А смотреть было ничо так, интересно. Экшена… Read more…
Predestination - trailer in russian 2
Predestination Trailer in russian 2
Predestination - international trailer
Predestination International trailer
