The BartenderТебе придётся принимать трудные решения. Ты повлияешь на прошлое. Можем ли мы изменить своё будущее? Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка — ты самое лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я ужасно скучаю по тебе.
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The Unmarried MotherЗнаешь, иногда мне кажется, что этот мир заслуживает ту хренотень, что на него обрушивается.
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The InterviewerТы считаешь себя туристом или участником?
The Unmarried MotherЯ преуспела в продвинутой физике, биологии и астрономии. Турист — это тот, кто переплывает океан, лишь чтобы сфотографироваться рядом со своей лодкой. Я не собираюсь быть туристом.
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The BartenderСамое главное, чему меня научила эта работа — правда порой страннее вымысла.
The Fizzle BomberЕсли ты меня застрелишь, ты станешь мной. Понимаешь? Вот как это работает. Если хочешь разорвать цепь, не убивай меня, а попробуй снова полюбить меня.
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The BartenderВот ты и в начале своей новой жизни. Это может ошеломлять — осознавать будущее, которое ты собираешься создать. Знать смысл этой жизни. Ты знаешь, кто она. И понимаешь, кто ты. А теперь, может быть, ты готов понять, кто я. Видишь ли, я тоже её люблю.
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Mr. RobertsonПараметры, установленные Бюро, строги не просто так. Они существуют для нашей защиты. Но я всегда думал, что мы могли бы добиться гораздо большего без постоянного бюрократического контроля совета. Агент, действующий со стороны.