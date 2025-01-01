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Киноафиша Фильмы Патруль времени Цитаты из фильма Патруль времени

Цитаты из фильма Патруль времени

The Bartender Единственное, что я знаю наверняка — ты лучшее, что со мной когда-либо случалось.
The Bartender Ты знаешь, кто она, и понимаешь, кто ты, а теперь, может быть, готов понять, кто я.
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[первые реплики]
The Bartender А что если я поставлю его прямо перед тобой? Того самого, кто разрушил твою жизнь. Если я гарантирую, что ты отделаешься безнаказанно, ты убьёшь его?
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Jane Ты потерялась?
The Unmarried Mother Нет, я ищу одного человека. Спасибо, я просто подожду.
Jane Знаешь, говорят, что хорошие вещи случаются с теми, кто умеет ждать.
The Unmarried Mother Но только те, что оставили те, кто не сидит на месте.
Jane Я думала об этом же. Какая ирония.
The Unmarried Mother Какая ирония.
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The Unmarried Mother Ты не такая, какой я тебя представлял.
Jane Мы знакомы?
The Unmarried Mother Ты красивая. Кто-то должен был тебе это сказать.
Jane Ну вот, теперь я сказал.
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The Unmarried Mother Давай признаем: никто не невиновен. Все просто используют друг друга, чтобы добиться своего.
🧡
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The Unmarried Mother Мне много кто говорил, как им жаль то, что со мной случилось. Я больше не хочу это слышать.
The Bartender Ну и чего ты хочешь?
The Unmarried Mother Чего хочет любой человек?
The Bartender Любви.
The Unmarried Mother К чёрту любовь.
The Bartender Цели.
The Unmarried Mother Цели?
The Bartender У тебя её нет?
The Unmarried Mother Я над этим работаю.
The Bartender Почему любовь не может быть целью?
The Unmarried Mother Это хипповская чушь.
The Bartender Легче ненавидеть, чем любить, да?
The Unmarried Mother Да.
The Bartender Легче разрушить что-то. Убить кого-то.
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[последние слова]
The Bartender Тебе придётся принимать трудные решения. Ты повлияешь на прошлое. Можем ли мы изменить своё будущее? Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка — ты самое лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я ужасно скучаю по тебе.
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The Unmarried Mother Знаешь, иногда мне кажется, что этот мир заслуживает ту хренотень, что на него обрушивается.
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The Interviewer Ты считаешь себя туристом или участником?
The Unmarried Mother Я преуспела в продвинутой физике, биологии и астрономии. Турист — это тот, кто переплывает океан, лишь чтобы сфотографироваться рядом со своей лодкой. Я не собираюсь быть туристом.
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The Bartender Самое главное, чему меня научила эта работа — правда порой страннее вымысла.
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Не замужняя мать [Относится к её будущему] Эта жизнь. Она одинока?
Не замужняя мать Нет семьи?
Бармен Нет.
Бармен Но у тебя есть цель.
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The Interviewer Вижу, у вас были дисциплинарные проблемы в прошлом.
Jane У меня одни пятёрки во всех предметах с первого класса.
The Interviewer Да. Ты когда-нибудь была с мужчиной?
Jane А ты?
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Alice Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть.
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The Unmarried Mother Я перестала смотреть в зеркало. Мне не нравилось то, что я там видела. У меня нет ни одной фотографии себя в молодости. Я даже не помню, как выглядела. Теперь это больше чувство.
The Bartender Ну, ты выглядишь лучше, чем я.
The Unmarried Mother Кому какое дело, как выглядит бармен? Или писатель, кстати.
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The Fizzle Bomber Если ты меня застрелишь, ты станешь мной. Понимаешь? Вот как это работает. Если хочешь разорвать цепь, не убивай меня, а попробуй снова полюбить меня.
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The Bartender Вот ты и в начале своей новой жизни. Это может ошеломлять — осознавать будущее, которое ты собираешься создать. Знать смысл этой жизни. Ты знаешь, кто она. И понимаешь, кто ты. А теперь, может быть, ты готов понять, кто я. Видишь ли, я тоже её люблю.
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Mr. Robertson Параметры, установленные Бюро, строги не просто так. Они существуют для нашей защиты. Но я всегда думал, что мы могли бы добиться гораздо большего без постоянного бюрократического контроля совета. Агент, действующий со стороны.
The Bartender Она переживёт столько боли из-за того, что делаю я.
Mr. Robertson Так должно быть. Так было всегда. Ты должен понимать это лучше всех.
The Bartender Змея, которая пожирает свой собственный хвост, снова и снова?
Mr. Robertson Ты здесь, чтобы творить историю и влиять на будущее.
The Bartender Не думаю, что справлюсь.
Mr. Robertson Пойми. Ты больше, чем агент. Ты — дар миру, посланный через парадокс предопределения. Ты единственный, кто свободен от истории и предков.
The Bartender Петух.
Mr. Robertson Но ты должен выполнить свою миссию. Ты должен посеять семена будущего. Мы рассчитываем на тебя.
The Bartender А что будет, когда наступит тот день, и я не буду знать своего будущего?
Mr. Robertson Тогда, как и все остальные, тебе придётся проживать день за днём.
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The Interviewer Просто расслабься, Джейн. Некоторые из девушек до тебя немного нервничали, немного задумывались.
Jane [с насмешкой] Возможно, для них мысль — это что-то из области фантастики.
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The Unmarried Mother Я никогда не понимала, почему родители меня бросили. Что я такого сделала неправильного?
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The Unmarried Mother Ты когда-нибудь слышал выражение «опозоренная женщина»?
The Bartender Конечно.
The Unmarried Mother Так вот, я была опозорена по полной. Я больше не была женщиной и не знала, как быть мужчиной.
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The Unmarried Mother Мы все оступаемся на своем пути. Но ты и я, возможно, по одним и тем же причинам.
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The Unmarried Mother Знаешь, как это бывает. Люди хотят усыновить маленького золотистого идиота. А потом мальчишки хотят большие сиськи и пухлые губки.
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The Unmarried Mother Ты никогда не делал глупостей ради любви?
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The Unmarried Mother И когда я его совсем не ждала, я встретила его. Вот он был.
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The Bartender [на кассетной записи] Подготовка — ключ к успешному и незаметному путешествию во времени. Удача — это следствие планирования.
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Mr. Robertson Джон должен был этого хотеть. Его жизнь должна была быть испорчена. Ему нужно было ничего не иметь, чтобы добиться так много.
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Mr. Robertson Чтобы защищать граждан нашей страны, важно держать некоторые правительственные операции в секрете. Вы не согласны?
Jane Да, сэр.
Mr. Robertson Я работаю в организации, чья главная задача — *не* космические путешествия. Мы... исправляем ошибки.
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The Bartender Ты собираешься взяться за самое важное дело в жизни мужчины. И у тебя всё отлично получится. Я знаю.
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The Bartender [поёт] Я сам себе дедушка...
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Незамужняя мать Человек, который разрушил мою жизнь, — призрак, как и моя дочь. Пожалуй, в какой-то момент нужно просто отпустить это.
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