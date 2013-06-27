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Булаг. Святой источник
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Булаг. Святой источник, 2013

2013 / Россия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Главный герой фильма — мужчина средних лет, сельский интеллигент, сильно злоупотребляющий алкоголем, — ввязывается в криминальную добычу нефрита.
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 27 июня 2013
Возраст 18+
Режиссер
Солбон Лыгденов
В ролях
Владимир Ширапов
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Александр Голубев
Александр Голубев
Бэлик Дамбаев
Бэлик Дамбаев
Дугар Жалсанов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Булаг. Святой источник 1 постер
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