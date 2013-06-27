Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Булаг. Святой источник
Булаг. Святой источник, 2013
2013 / Россия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Главный герой фильма — мужчина средних лет, сельский интеллигент, сильно злоупотребляющий алкоголем, — ввязывается в криминальную добычу нефрита.
Развернуть
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 57 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
27 июня 2013
Возраст
18+
Режиссер
Солбон Лыгденов
В ролях
Владимир Ширапов
Игорь Петренко
Александр Голубев
Бэлик Дамбаев
Дугар Жалсанов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Related video
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности