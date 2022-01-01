Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Булаг. Святой источник
Булаг. Святой источник, 2013: актеры и роли
Булаг. Святой источник
2013 / Россия
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Булаг. Святой источник, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Солбон Лыгденов
Solbon Lygdenov
В ролях
Владимир Ширапов
Игорь Петренко
Александр Голубев
Бэлик Дамбаев
Bilikto Dambaev
Дугар Жалсанов
Виталий Нестеров
Vitaly Nesterov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог