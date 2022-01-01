Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шафер напрокат
Шафер напрокат, 2015: актеры и роли
The Wedding Ringer
Шафер напрокат
2015 / США
Трейлер
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Шафер напрокат, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джереми Гарелик
Jeremy Garelick
В ролях
Кевин Харт
Kevin Hart
Джош Гад
Josh Gad
Кейли Куоко
Kaley Cuoco
Алан Ричсон
Alan Ritchson
Никки Уилан
Nicky Whelan
Оливия Тирлби
Olivia Thirlby
Катрин Чен
Джош Пек
Josh Peck
Клорис Личмен
Cloris Leachman
Эшли Джонс
Ashley Jones
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы