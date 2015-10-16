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Ледяной лес - трейлер
Киноафиша Трейлеры Ледяной лес. Трейлер

Ледяной лес. Трейлер

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Дата публикации: 19 декабря 2014
Ледяной лес – В затерянном у подножия Альп поселке пропадают люди. В то же время полиция подозревает, что через эти места проходит подпольный трафик по доставке нелегальных мигрантов в Западную Европу. Чтобы распутать клубок тайн, в эти края приезжает полицейский инспектор Лана, выдающая себя за журналистку. Почти сразу вокруг нее, практически единственной женщины в поселке, да еще и красавицы, возникает мощное сексуальное напряжение, неуклонно ведущее к кровавой развязке…
Комментарии Обсудить в чате
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алёша 16 октября 2015, 22:12
фильм шлак

досмотреть до конца тяжело
16 октября 2015, 22:12 Ответить
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5.6 Ледяной лес
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