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Даниэль Альфредсон

Daniel Alfredson
Даниэль Альфредсон
Даниэль Альфредсон Daniel Alfredson
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Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Даниэль Альфредсон

Режиссер. Родился 23 мая 1959 года. Стокгольм, Швеция.

Фильмография Даниэль Альфредсон
Похищение Фредди Хайнекена
Похищение Фредди Хайнекена
драма, триллер, боевик, криминал 2015, Бельгия / Великобритания / Нидерланды / США
7.0
Идем со мной
Идем со мной
триллер 2015, США
4.0
Девушка, которая взрывала воздушные замки
Девушка, которая взрывала воздушные замки
триллер, драма 2009, Германия / Дания / Швеция
7.0
Девушка, которая играла с огнем
Девушка, которая играла с огнем
криминал, триллер 2009, Германия / Дания / Швеция
7.0
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