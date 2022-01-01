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Даниэль Альфредсон
Daniel Alfredson
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Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Даниэль Альфредсон
Режиссер. Родился 23 мая 1959 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Даниэль Альфредсон
Похищение Фредди Хайнекена
драма, триллер, боевик, криминал
2015, Бельгия / Великобритания / Нидерланды / США
7.0
Идем со мной
триллер
2015, США
4.0
Девушка, которая взрывала воздушные замки
триллер, драма
2009, Германия / Дания / Швеция
7.0
Девушка, которая играла с огнем
криминал, триллер
2009, Германия / Дания / Швеция
7.0
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