Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехавшая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дабл трабл Дабл трабл
Киноафиша Фильмы Дабл трабл Отзывы о фильме «Дабл трабл»
Дабл трабл 2015 / Россия
2.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Дабл трабл»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
НН 13 октября 2015, 00:21
Судя по описанию, это римейк корейского фильма Kwasok scandle\Speedy Scandal (2008г) или в нашем переводе - Скандалисты. Ну, я надеюсь, что права купили, а не понадеялись, что никто не узнает исходник). Трейлер как-то абсолютно не вызывает желания сходить на фильм. Римейки тоже надо уметь снимать.

Пойду пересмотрю оригинал.
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Андлэ 13 октября 2015, 00:23
Это просто кал
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 00:25
Задрали уже этими "армянскими" комедиями для дегенератов
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 00:25
Люди,не тратьте даже время на эту дрянь✊
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 22:26
Трансвеститы уже в кино играют... 0/10
13 октября 2015, 22:26 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Праведник
Праведник 92 комментария
Крипто
Крипто 1 комментарий
Триггер 1 комментарий
Малыш Джо
Малыш Джо 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши