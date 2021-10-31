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Даниил Белых

Даниил Белых
Даниил Белых
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Дата рождения
4 декабря 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Даниил Белых

Родился 4 декабря 1979 года. Иркутск, СССР (Россия).

Фильмография Даниил Белых
Аномалия
Аномалия
приключения 2017, Россия
4.0
Дабл трабл
Дабл трабл
комедия 2015, Россия
2.0
Зимнее танго
Зимнее танго
2011, Россия
0.0
Новогодняя засада
Новогодняя засада
комедия, детектив 2008, Россия
5.0
Клуб 69
Клуб 69
комедия 2007, Россия
6.0
Ландыш серебристый
Ландыш серебристый
комедия, мелодрама, мюзикл 2000, Россия
6.0
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Статьи о персоне
Даниил Белых из «Сватов» засветился на публике: «В общем-то узнаваем» Актер сожалеет, что в этом году выходит последний сезон сериала, которому он посвятил тринадцать лет жизни.
Написать
31 октября 2021 08:15
«Будет распродаваться на маленькие клипы»: Даниил Белых о седьмом сезоне «Сватов» Поклонники ждут новый сезон уже несколько лет.
Написать
11 февраля 2021 14:03
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