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Дабл трабл - трейлер
Киноафиша Трейлеры Дабл трабл. Трейлер

Дабл трабл. Трейлер

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Дата публикации: 1 апреля 2015
Дабл трабл – Роман ведет холостяцкий образ жизни и свое шоу на радио. Как заправский психолог он раздает советы слушателям, приправляя их колкими шутками. Пока одна из них оборачивается против него самого. На вопрос 20-летней Алены, ехать ли ей к отцу, Роман отвечает «Конечно! Я был бы рад». Он не знает, что в эфире — плод его случайной связи, а он сам в одночасье стал не только отцом, но и дедушкой Алениного сына. Новоиспеченные родственники погружают в ад беззаботного Романа и его девушку Сашу, светскую львицу и владелицу радиостанции. Не меньшее разочарование ждет и Алену. Только чудо сможет сделать их четверых одной семьей…
Комментарии Обсудить в чате
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НН 13 октября 2015, 00:21
Судя по описанию, это римейк корейского фильма Kwasok scandle\Speedy Scandal (2008г) или в нашем переводе - Скандалисты. Ну, я надеюсь, что права купили, а не понадеялись, что никто не узнает исходник). Трейлер как-то абсолютно не вызывает желания сходить на фильм. Римейки тоже надо уметь снимать.

Пойду пересмотрю оригинал.
13 октября 2015, 00:21 Ответить
Андлэ 13 октября 2015, 00:23
Это просто кал
13 октября 2015, 00:23 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 00:25
Задрали уже этими "армянскими" комедиями для дегенератов
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Bbbugl 13 октября 2015, 00:25
Люди,не тратьте даже время на эту дрянь✊
13 октября 2015, 00:25 Ответить
Юрий 13 октября 2015, 22:26
Трансвеститы уже в кино играют... 0/10
13 октября 2015, 22:26 Ответить
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