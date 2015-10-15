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Эффект Лазаря Эффект Лазаря
Киноафиша Фильмы Эффект Лазаря Отзывы о фильме «Эффект Лазаря»
The Lazarus Effect Эффект Лазаря 2015 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Эффект Лазаря»

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Франкенштейн умер, но дело его живет. Воскрешение мертвецов при помощи электричества – остается неувядаемым трендом, совершенствуются лишь детали, сообразно с развитием биохимии, неврологии, реаниматологии и прочих вкусных дисциплин. Отправной точкой для «Эффекта Лазаря» стала знаменитая 320-страничная книга доктора медицины Рика Страссмана «DMT: Молекула Духа» (DMT: The Spirit Molecule: A Doctor’s Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and…

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Макс 15 октября 2015, 00:18
15 октября 2015, 00:18 Ответить
Андрей 15 октября 2015, 00:25
нууу, в целом хороший фильм! больших ожиданий у меня не было(после трейлера), но и те, что были - он оправдал!

только почему так мало? короткометражка какая-то или вырезали много? и концовка смазанная...

пару тем в фильме интересные, но связанные с религиями(может поэтому и вырезали что-то).

и тема возможностей человеческого мозга, как и в фильме ЛЮСИ - интересная.

13ая симпатичная девушка, но злиться ей не идёт ✊
15 октября 2015, 00:25 Ответить
Ваня 15 октября 2015, 00:25
Слабое подобие к фильмам Люсиа и Астрал
15 октября 2015, 00:25 Ответить
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