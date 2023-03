Наша рецензия

Франкенштейн умер, но дело его живет. Воскрешение мертвецов при помощи электричества – остается неувядаемым трендом, совершенствуются лишь детали, сообразно с развитием биохимии, неврологии, реаниматологии и прочих вкусных дисциплин. Отправной точкой для «Эффекта Лазаря» стала знаменитая 320-страничная книга доктора медицины Рика Страссмана «DMT: Молекула Духа» (DMT: The Spirit Molecule: A Doctor’s Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and…