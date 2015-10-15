Франкенштейн умер, но дело его живет. Воскрешение мертвецов при помощи электричества – остается неувядаемым трендом, совершенствуются лишь детали, сообразно с развитием биохимии, неврологии, реаниматологии и прочих вкусных дисциплин. Отправной точкой для «Эффекта Лазаря» стала знаменитая 320-страничная книга доктора медицины Рика Страссмана «DMT: Молекула Духа» (DMT: The Spirit Molecule: A Doctor’s Revolutionary Research into the Biology of Near-Death and…
только почему так мало? короткометражка какая-то или вырезали много? и концовка смазанная...
пару тем в фильме интересные, но связанные с религиями(может поэтому и вырезали что-то).
и тема возможностей человеческого мозга, как и в фильме ЛЮСИ - интересная.
13ая симпатичная девушка, но злиться ей не идёт ✊
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