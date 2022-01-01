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Эффект Лазаря
Эффект Лазаря, 2015: актеры и роли
The Lazarus Effect
Эффект Лазаря
2015 / США
Трейлер
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Эффект Лазаря, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Гелб
David Gelb
В ролях
Оливия Уайлд
Olivia Wilde
Марк Дюпласс
Mark Duplass
Дональд Гловер
Donald Glover
Эван Питерс
Evan Peters
Сара Болгер
Бруно Джойелло
Bruno Gunn
Дженнифер Флойд
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