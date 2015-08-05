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Прекрасная и потерянная Прекрасная и потерянная
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Bella e perduta

Прекрасная и потерянная, 2015

2015 / Италия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

В деревне Сан-Таммаро провинции Казерта региона Кампания стоит дворец Кардителло — старинная охотничья резиденция неаполитанских Бурбонов. После войны дворец пришел в запустение, принадлежащие имению земли были распроданы, антиквариат расхищен. Дворцово-парковый ансамбль разваливался по кирпичикам, и государству до этого не было дела. Пока не нашелся один пастух, Томмазо Честроне, ставший «ангелом Кардителло».

Три года он добровольно расчищал территорию и выносил мусор из просторных неоклассических зал. Но Томмазо умер в Сочельник 2013 года. Его смерть привлекла внимание к проблеме, у Неаполитанского банка и министерства культуры сразу же нашлись деньги. Повествование в фильме ведется от лица бычка, которого однажды Томмазо нашел в лесу и очень любил.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 5 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Пьетро Марчелло
Пьетро Марчелло
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прекрасная и потерянная 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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