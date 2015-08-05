Прекрасная и потерянная, 2015

В деревне Сан-Таммаро провинции Казерта региона Кампания стоит дворец Кардителло — старинная охотничья резиденция неаполитанских Бурбонов. После войны дворец пришел в запустение, принадлежащие имению земли были распроданы, антиквариат расхищен. Дворцово-парковый ансамбль разваливался по кирпичикам, и государству до этого не было дела. Пока не нашелся один пастух, Томмазо Честроне, ставший «ангелом Кардителло».

Три года он добровольно расчищал территорию и выносил мусор из просторных неоклассических зал. Но Томмазо умер в Сочельник 2013 года. Его смерть привлекла внимание к проблеме, у Неаполитанского банка и министерства культуры сразу же нашлись деньги. Повествование в фильме ведется от лица бычка, которого однажды Томмазо нашел в лесу и очень любил.