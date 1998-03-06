Вы знаете, что Новый год - смертельно опасный праздник? За несколько часов до Нового года экстравагантные обитатели роскошного дома «Остров» уже готовы праздновать: елка сверкает, стол накрыт, стареющая графиня в объятьях молодого любовника, адвокат-мазохист достал свою любимую плетку, а свечи для торта удачно заменили динамитные шашки. Но разве в такую ночь можно обойтись без сюрпризов?

К ничего не подозревающим любителям пикантных забав уже подбирается шайка грабителей и безумная орда лихих футбольных фанатов. Они умеют развлекаться на всю катушку, и ничего, если полгорода взлетит на воздух, главное – встретить Новый год с огоньком!